Все про немецкий пончик берлинер. Один раз попробуете — будете готовить всегда

Пончики берлинеры / Фото: unsplash.com
Они действительно, как кулак. Только гораздо мягче. Пончики берлинеры были изобретены в Германии, еще в 18-ом веке. Тогда они должны были напоминать ядро артиллерийской пушки, а своим вкусом и умением утолить голод – поддерживать немецких солдат. Это достаточно калорийная выпечка, ведь готовить ее надо во фритюре. Но попробовать это нужно. Ведь не зря это стало неким достоянием не только кухни Берлина, но и Германии в целом.
Итак, пончики можно опускать в масло до половины поочередно с каждой стороны – так получается характерная для них плоска – или опускать во фритюр полностью. Рецепт берлинеров и заварного крема к ним – узнаете ниже.
Как испечь пончики берлинеры
Ингредиенты
- 250 мл молока
- 1 яйцо
- 10 г сухих дрожжей
- 40 г сахара
- 450 г муки
- 0,5 ч. л. соли
- 50 г масло сливочное
- ванилин – по вкусу
Для крема
- 1 ст. молока
- 1 яйцо
- 1,5 ст. л. муки
- 0,5 ст. сахара
- ванилин – по вкусу
Способ приготовления
- Теплое молоко соединить с дрожжами и добавить от общего количества сахар 2 ч. л. и муку, чтоб получилось консистенция, как жидкая сметана. Оставить в теплом месте на 20 минут.
- Яйцо перемешать с сахаром, соединить с опарой.
- Замесить тесто, постепенно добавляя муку. В конце добавить мягкое сливочное масло. Тесто должно немного липнуть к рукам. Поставить в теплое место на 40-60 минут.
- Для крема молоко нагреть. Яйцо, муку, сахар, ванилин смешать и понемногу, вливать в горячее молоко, постоянно помешивая. Варить до загустения, остудить.
- Тесто раскатать толщиной 1-1,5 см, выдавить шарики с помощью стакана. Оставить, чтоб они поднялись.
- Жарить в разогретом масле с двух сторон, остудить на бумажных полотенцах.
- Начинить пончики кремом, украсить сахарной пудрой.
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