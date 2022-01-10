Получите-распишитесь: ТОП-5 главных трендов в одежде весны-лета 2022

Одежда, которая войдет в моду весной-летом 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Обсудив горячие тенденции макияжа в 2022 году, пора поговорить о том, какую одежду мы будем носить уже совсем скоро. Предлагаем вам познакомиться со списком вещей, которыми стоит дополнить свой гардероб весной.
Поскольку мода циклична, то ничего кардинально нового в этом списке вы не увидите. Все это уже было модно в свое время, и в 2022 возвращается назад: от микро-юбок (набедренная повязка, как говорили модницам в 11 классе непонимающие учителя) – до косухи с плеча байкера.
ТОП-5 горячих трендов весенне-летнего сезона 2022
Микро-юбка
Пожалуй, самый неожиданный тренд, которого мы так боялись. Короткая юбка с низкой посадкой идеально подчеркнет старания в спортзале тех, кто действительно уделял время своему телу. К сожалению, в реальной жизни FaceApp не работает. Вспомните, с какими горящими глазами мы смотрели на группу Reflex в микро-юбках.
Миучча Прада в своей коллекции Miu Miu весна-лето 2022 показала достаточно смелую юбку.
Кожаная массивная косуха
Куртка с байкерского плеча – незаменимая вещь в вашем гардеробе. И пора бы ее прикупить, если еще не сделали это по какой-то причине. Классическая байкерская куртка – главный фаворит среди верхней одежды на весну. Идеальную байкерскую косуху с шипами и заклепками на плечах создали Dolce & Gabbana.
Опасная платформа
Не зря Леди Гага в 2020 так усердно училась ходить на стрипах – что-то знала. И вот обувь с экстремально высокой платформой в 2021 снова завоевывает мир.
Тенденции 1970-х и 2000-х повторяются. Moschino сделали ставку на босоножки на платформе, усыпанные глиттером, а Versace поместили лоферы на экстремальную высоту.
Секси комбинезон
Долой обтягивающие платья – добро пожаловать секси комбинез, повторяющий контуры тела. Теперь не только Ким Кардашьян в Balenciaga так можно, но и всем желающим.
Белоснежный
Белый цвет поможет освежить и разбавить гардероб в 2022. Пора внедрять в свою жизнь чистоту, элегантность и минимализм. Только попробуйте пройти мимо свободного костюма Valentino. Total white сделает вас неотразимыми.
Также не пропустите тигровую коллекцию Balenciagaк китайскому Новому году 2022.