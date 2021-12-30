Похудеть на авокадо – чем полезен этот суперфуд в борьбе с лишним весом

Похудеть на авокадо реально, этот суперфуд полезен в борьбе с лишним весом и не только / Фото: Коллаж: Сегодня
Авокадо способен снижать уровень вредного холестерина в крови, подавлять чувство голода, поэтому этот плод отлично подходит для похудения. Также авокадо полезно есть и для профилактики ожирения, пишет журнал Nutrients.
Чем полезен авокадо для похудения и здоровья в целом
Как есть авокадо для похудения?
Поскольку авокадо довольно калорийный и жирный плод, то в плане борьбы с лишним весом не стоит съедать более одного среднего авокадо в день. Если в вашем рационе также постоянно есть жирная морская рыба и орехи, то половинки авокадо в день будет достаточно. Выбирайте спелые плоды, не берите слишком твердые на ощупь.
Некоторые люди любят есть авокадо прямо ложкой, разрезав плод напополам и выгребая вкусную мякоть. Хороши кусочки авокадо и в салатах, а еще нарезанный кусочками авокадо можно выложить на тост из цельнозернового хлеба – получится полезный завтрак.
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