Погода в Украине на 16 марта: немного станет холоднее, но в целом пора удобрять чернозем орками

Погода в Украине на 16 марта / Фото: pixabay.com
Магнитные бури продолжают выводить нас "из строя", но это лишь до конца недели. Это касается и погоды на сегодня. Затем нам обещают потепления. Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 16 марта читайте дальше в статье.
Наталка Диденко говорит, что со среды, с 16 марта, ожидается в Украине похолодание. Самые низкие градусы будут на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине, ночью от -7 до -13, днем от -1 до -4 градуса. На остальной территории Украины в ближайшую ночь от -3 до -8 градусов, днем предполагается от 0 до +5 градусов. Самой теплой ожидается западная часть, там будет максимально +6...+12 градусов.
16 марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и Закарпатье возможен мокрый снег. В Киеве в среду немного похолодает: ночью -4, днем +3 градуса. Без осадков.
Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели – на следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет.
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память протоиерея Петра Турчанинова. В прежние времена заметили, какова середина марта – таково и лето. У крестьян была традиция обходить крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. С этого дня для огородников начинается подготовка картофеля на посадку.
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