Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

Михаил Заливако в 11 выпуске вернул одну из участниц на проект, дав ей второй шанс

Михаил Заливако и Юля Зайка / Фото: instagram.com/julz_seven

В прошлом выпуске романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако неожиданно для всех вернул на проект одну из любимиц зрителей – Юлю Зайку. Девушка все же призналась главному герою в чувствах и получила возможность побороться за их отношения.

В своем Instagram-профиле Юля прокомментировала камбэк на "Холостяк-11" и рассказала, как ей жилось без Михаила.

"Я люблю тебя... люблю. Я не жду от тебя признания, просто знай – мое сердце сделало свой выбор", – написала Зайка в посте.

В комментариях поклонники девушки написали много теплых слов в ее адрес, они поздравили Юлю с возвращением:

"Держу кулачки за вашу влюбленную пару"

"У меня с вашим холостяком скоро нервный срыв будет"

"Лучшая! Надеюсь на счастливый конец"

Скриншот: instagram.com/julz_seven

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Скриншот: instagram.com/julz_seven

Почему Юля Зайка вернулась в "Холостяк"

Девушка покинула реалити еще в 9 выпуске. Юля отправила Михаилу записку с просьбой дать ей второй шанс и прийти на место их первого свидания. Заливако принял приглашение и пара снова встретилась.

Юля переживала из-за того, что ранее покинула проект, ведь она не успела выразить искренние чувства и сказать Михаилу, что любит его.

Скриншот: кадр из видео

Вероятно, чувства Холостяка к Юле Зайке еще не остыли, поэтому девушка стала третьей финалисткой проекта. В конце их свидания Заливако отвел Юлю в цветочный магазин и вручил ей розу.

Ранее мы писали, что в Сети назвали имя победительницы "Холостяка" и это не Юля Зайка.