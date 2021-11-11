Почему возникает желание есть на ночь и как избавиться от этой привычки

Желание есть на ночь - вредная привычка, от которой лучше избавиться / Фото: freepik.com
Ночные походы к холодильнику в народе называют "ночной жор", однако специалисты уверяют – это проявления настоящих расстройств. Ведущие программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", Мария Мельник и Григорий Герман выяснили – на что указывает этот "ночной жор" и как от него избавиться.
Хроническое ночное переедание или ночные пробуждения с целью поесть, которые встречаются чаще раза в неделю – повод пересмотреть свой рацион и расписание дня, – комментирует диетолог Карина Дейнеко в эфире канала "Украина".
То есть посчитать, сколько часов спите, а также, что и в каком количестве употребляете в течение суток.
Какие еще причины "ночного жора"
Вторая же причина – гормональная. Чаще всего – проблема с уровнем инсулина, регулирующего сахар в крови, кортизола, отвечающего за стресс, и мелатонина – гормона сна.
Кроме того, это может быть нарушением пищевого поведения, что указывает на проблему психологического характера.
Человек пребывает в стрессе, однако не чувствует его, то есть адаптируется к нему. Как правило, люди с такой проблемой ночью испытывают страшный голод, так что им просто необходимо вставать и что-то есть, – объясняет психолог Леся Ковальчук в "Ранку з Україною".
Как же перестать есть на ночь?
Однако избавиться от этой привычки можно. Например, воспользовавшись методом, обсуждаемым в глобальной сети – с помощью замка на холодильник. По словам диетологов, этот метод эффективен, однако его действие кратковременное, так как вы не можете постоянно держать холодильник под замком.
Советую пересмотреть график сна – не менее 8 часов в сутки. А еще составить свой режим, сделав акцент на еде в первой части дня. Обязательны завтрак, обед и ужин, последний должен заканчиваться не позднее чем за 3-4 часа до сна, – комментирует диетолог.
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".
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