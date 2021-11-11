Почему возникает желание есть на ночь и как избавиться от этой привычки

Желание есть на ночь - вредная привычка, от которой лучше избавиться / Фото: freepik.com

Ночные походы к холодильнику в народе называют "ночной жор", однако специалисты уверяют – это проявления настоящих расстройств. Ведущие программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", Мария Мельник и Григорий Герман выяснили – на что указывает этот "ночной жор" и как от него избавиться.

Мария Мельник и Григорий Герман / Фото: Сегодня

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Хроническое ночное переедание или ночные пробуждения с целью поесть, которые встречаются чаще раза в неделю – повод пересмотреть свой рацион и расписание дня, – комментирует диетолог Карина Дейнеко в эфире канала "Украина".

То есть посчитать, сколько часов спите, а также, что и в каком количестве употребляете в течение суток.

Какие еще причины "ночного жора"

Вторая же причина – гормональная. Чаще всего – проблема с уровнем инсулина, регулирующего сахар в крови, кортизола, отвечающего за стресс, и мелатонина – гормона сна.

Желание есть ночью также возникает из-за проблем с уровнем инсулина в организме / Фото: healthline.com

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Кроме того, это может быть нарушением пищевого поведения, что указывает на проблему психологического характера.

Человек пребывает в стрессе, однако не чувствует его, то есть адаптируется к нему. Как правило, люди с такой проблемой ночью испытывают страшный голод, так что им просто необходимо вставать и что-то есть, – объясняет психолог Леся Ковальчук в "Ранку з Україною".

Если этот синдром не лечить – вы наберете лишний вес, что может спровоцировать развитие сахарного диабета, повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, способствовать развитию рефлюкса.

Как же перестать есть на ночь?

Однако избавиться от этой привычки можно. Например, воспользовавшись методом, обсуждаемым в глобальной сети – с помощью замка на холодильник. По словам диетологов, этот метод эффективен, однако его действие кратковременное, так как вы не можете постоянно держать холодильник под замком.

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Советую пересмотреть график сна – не менее 8 часов в сутки. А еще составить свой режим, сделав акцент на еде в первой части дня. Обязательны завтрак, обед и ужин, последний должен заканчиваться не позднее чем за 3-4 часа до сна, – комментирует диетолог.

Кроме того, психолог советует начать принимать положительные решения в свою пользу. Для этого следует понять, чего не хватает в вашей жизни и что может сбалансировать этот дефицит счастья.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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