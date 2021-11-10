Почему осенью чаще болит голова – 8 способов облегчить состояние

Осенью чаще болит голова из-за стресса, обострения болячек и приема лекарств / Фото: freepik.com

Самыми распространенными расстройствами нервной системы являются головные боли. Причем, на их появление даже у здоровых людей влияет множество факторов. Почему может болеть голова и в каких случаях анальгетики бесполезны – разбираемся с экспертами.

Почему не стоит терпеть головную боль

Головная боль может себя "вести" непредсказуемо, и из легкого недомогания перерасти в мучительное состояние. Поэтому обезболивающее лучше принять сразу, а не пытаться перетерпеть. Кроме того, реакция организма на головную боль, постоянное терпение хронических головных болей способствуют развитию других болезней.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что показатели депрессии среди людей, страдающих мигренью или сильными головными болями, в три раза превышают аналогичные показатели среди здоровых людей.

Но постоянно принимать анальгетики тоже не выход, поскольку так вы просто снимаете симптом головной боли, но не устраняете саму причину.

Кроме того, если увлекаться такими препаратами, то появляется так называемая вторичная головная боль: статистика ВОЗ отмечает, что в основном такие боли беспокоят женщин и наиболее стойкая такая головная боль с утра, при пробуждении.

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Если после пробуждения болит голова, то обратите внимание, не слишком ли вы налегаете на медикаменты / Фото: freepik.com

Поэтому – если по утрам болит голова, то обратите внимание, не слишком ли вы налегаете на обезболивающие и другие медикаментозные препараты.

Из-за чего же болит голова чаще всего?

Довольно большое количество людей, причем – именно женщин, страдают от мигрени. Это объясняется гормональными факторами: менструальный цикл, беременность, менопауза. Причиной мигрени становится процесс в головном мозге, который приводит к высвобождению вокруг нервов и кровеносных сосудов головы воспалительных веществ. Они и вызывают боль.

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Возможно причина головной боли кроется в нарушении обменных процессов мозга (сейчас, на фоне постковидного синдрома это возникает очень часто), или нарушена работа нервных окончаний. Также немалое количество патологий нервной системы и сопутствующего симптома, то есть головной боли, вызывается травмами.

Как отмечает профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров, большая доля последствий различных травм влечет за собой повреждения головного или спинного мозга.

Растет количество людей с сахарным диабетом, (а нередко и диабетической полиневропатией), ухудшающаяся экология, все это приводит к заболеваниям нервной системы. Так называемая головная боль напряжения часто впервые возникает у подростков, она связана с половым созреванием.

И, конечно же, один из основных факторов головной боли – это стресс, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушения осанки, сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом. Если вы часами сидите в офисе, у вас болит спина, шея – то и голова будет болеть тоже.

Мигрень чаще атакует женщин, чем мужчин, это связано с их гормональном фоном / Фото: Depositphotos

Мы сидим в неудобных позах, душных, плохо вентилируемых помещениях: в итоге нарушается кровообращение, переживаются сосуды и мышцы, наша кровь и мозг получают меньше кислорода. Итог – вялость, слабость, головная боль.

Другой немаловажный момент – то, как и сколько вы спите. Поскольку прерывистый сон меньше 7-8 часов вызовет у вас накопление усталости и головную боль. Как и неудобный матрац или кровать, подушка, на которых вы спите.

А еще головные боли часто бывают у метеочувствительных людей, у гипертоников и наоборот – людей с пониженным давлением (гипотоников).

Можно ли снять головную боль без таблеток?

Если головные боли хронические, мешают вашему нормальному образу жизни, то обратитесь за помощью: можно начать со своего семейного врача, или сразу обратиться к неврологу, если была травма – к реабилитологу. Но если вы просто переутомились или выдался сложный день на работе, то можно попробовать несколько простых способов. Так, доктор тибетской медицины Елена Беляева советует:

Помассировать "точку ветра", она находится на расстоянии 8-и пальцев от линии роста волос. То есть поставьте руки на лоб вверху посередине и от линии волос отсчитайте 8 пальцев (не сантиметров!) Таким же образом помассируйте 2 точки у снования черепа: нащупайте сзади ямки по обе стороны крепления мышц шеи к черепу, давить их нужно достаточно сильно, но спокойно и не суетится Примите душ и вымойте голову, даже если волосы чистые. Это расслабит и избавит от накопившегося за день кожного жира, в итоге головная боль отпустит Попейте чистой воды и вообще не забывайте соблюдать питьевой баланс в течение дня Попробуйте ароматерапию: подышать эфирным маслом мяты, лаванды или можно зажечь аромалампу с другим маслом. Конечно же, если вы хорошо переносите такие масла и нет аллергии на них Приложите на веки, виски или боковую поверхность шеи (где сонная артерия) смоченные прохладной водой ватные диски. Но не стоит прикладывать лед, особенно на открытую кожу, можно переохладить кожу или нервы Если есть возможность прогуляться перед сном, то не отказывайтесь от такой прогулки. Это тоже поможет снять напряжение, уменьшит головную боль и поможет легче заснуть Регулярно "сбрасывайте" стресс, найдите свой способ – массаж, медитация, любимое хобби, плавание в бассейне и так далее

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