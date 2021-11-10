Почему осенью чаще болит голова – 8 способов облегчить состояние

Осенью чаще болит голова из-за стресса, обострения болячек и приема лекарств / Фото: freepik.com
Самыми распространенными расстройствами нервной системы являются головные боли. Причем, на их появление даже у здоровых людей влияет множество факторов. Почему может болеть голова и в каких случаях анальгетики бесполезны – разбираемся с экспертами.
Почему не стоит терпеть головную боль
Головная боль может себя "вести" непредсказуемо, и из легкого недомогания перерасти в мучительное состояние. Поэтому обезболивающее лучше принять сразу, а не пытаться перетерпеть. Кроме того, реакция организма на головную боль, постоянное терпение хронических головных болей способствуют развитию других болезней.
Поэтому – если по утрам болит голова, то обратите внимание, не слишком ли вы налегаете на обезболивающие и другие медикаментозные препараты.
Из-за чего же болит голова чаще всего?
Довольно большое количество людей, причем – именно женщин, страдают от мигрени. Это объясняется гормональными факторами: менструальный цикл, беременность, менопауза. Причиной мигрени становится процесс в головном мозге, который приводит к высвобождению вокруг нервов и кровеносных сосудов головы воспалительных веществ. Они и вызывают боль.
Возможно причина головной боли кроется в нарушении обменных процессов мозга (сейчас, на фоне постковидного синдрома это возникает очень часто), или нарушена работа нервных окончаний. Также немалое количество патологий нервной системы и сопутствующего симптома, то есть головной боли, вызывается травмами.
Как отмечает профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров, большая доля последствий различных травм влечет за собой повреждения головного или спинного мозга.
Растет количество людей с сахарным диабетом, (а нередко и диабетической полиневропатией), ухудшающаяся экология, все это приводит к заболеваниям нервной системы. Так называемая головная боль напряжения часто впервые возникает у подростков, она связана с половым созреванием.
И, конечно же, один из основных факторов головной боли – это стресс, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушения осанки, сидячая работа и малоподвижный образ жизни в целом. Если вы часами сидите в офисе, у вас болит спина, шея – то и голова будет болеть тоже.
Мы сидим в неудобных позах, душных, плохо вентилируемых помещениях: в итоге нарушается кровообращение, переживаются сосуды и мышцы, наша кровь и мозг получают меньше кислорода. Итог – вялость, слабость, головная боль.
А еще головные боли часто бывают у метеочувствительных людей, у гипертоников и наоборот – людей с пониженным давлением (гипотоников).
Можно ли снять головную боль без таблеток?
Если головные боли хронические, мешают вашему нормальному образу жизни, то обратитесь за помощью: можно начать со своего семейного врача, или сразу обратиться к неврологу, если была травма – к реабилитологу. Но если вы просто переутомились или выдался сложный день на работе, то можно попробовать несколько простых способов. Так, доктор тибетской медицины Елена Беляева советует:
- Помассировать "точку ветра", она находится на расстоянии 8-и пальцев от линии роста волос. То есть поставьте руки на лоб вверху посередине и от линии волос отсчитайте 8 пальцев (не сантиметров!)
- Таким же образом помассируйте 2 точки у снования черепа: нащупайте сзади ямки по обе стороны крепления мышц шеи к черепу, давить их нужно достаточно сильно, но спокойно и не суетится
- Примите душ и вымойте голову, даже если волосы чистые. Это расслабит и избавит от накопившегося за день кожного жира, в итоге головная боль отпустит
- Попейте чистой воды и вообще не забывайте соблюдать питьевой баланс в течение дня
- Попробуйте ароматерапию: подышать эфирным маслом мяты, лаванды или можно зажечь аромалампу с другим маслом. Конечно же, если вы хорошо переносите такие масла и нет аллергии на них
- Приложите на веки, виски или боковую поверхность шеи (где сонная артерия) смоченные прохладной водой ватные диски. Но не стоит прикладывать лед, особенно на открытую кожу, можно переохладить кожу или нервы
- Если есть возможность прогуляться перед сном, то не отказывайтесь от такой прогулки. Это тоже поможет снять напряжение, уменьшит головную боль и поможет легче заснуть
- Регулярно "сбрасывайте" стресс, найдите свой способ – массаж, медитация, любимое хобби, плавание в бассейне и так далее
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