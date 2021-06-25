Почему Наташа Королева и Игорь Николаева не стали родителями – признание певицы

Прошло уже много лет с момента расставания Наташи Королевой и Игоря Николаева, но артистка до сих пор продолжает рассказывать об отношениях с первым супругом

Наташа Королева призналась, почему у них с Игорем Николаевым не было детей / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Наташа Королева и Игорь Николаев вместе прожили десять лет. Певица часто в своих интервью вспоминает отношения с первым супругом Игорем Николаевым и рассказывает ранее неизвестные факты. А теперь Королева решила быть еще более откровенной и призналась, почему пара не стала родителями.

Для певицы тогда на первом месте была карьера и артистка не думала о детях.

"Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: „Какие дети?!". Я сама была еще ребенком", – цитирует слова Наташи Королевой "Пятый канал".

Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Артистка отметила, что в какой-то момент она уже готова была уступить, ведь супруг очень хотел детей, но потом она узнала об измене Николаева.

Игорь Николаев и Наташа Королева развелись в 2001 году. В 2003 году Наташа Королева вышла за Сергея Глушко. Пара воспитывает сына Архипа.

Напомним, Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

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