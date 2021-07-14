Почему дочь Елизаветы II не любила принцессу Диану

Принцесса Анна никогда не ладила с супругой старшего брата – принцессой Дианой. Дочери Елизаветы II не нравилось, что Леди Ди не всегда придерживалась правил королевской семьи

Принцессе Диане не удалось наладить отношения с принцессой Анной / Фото: Getty Images

Не все члены королевской семьи любили принцессу Диану. Особенно дочь Елизаветы II принцесса Анна находилась в весьма прохладных отношениях с Леди Ди. Как рассказал королевский писатель Ричард Кея, дочери королевы не нравилась публичная деятельность Дианы, а точнее ее образ "народной принцессы". Об этом пишет Express.

"Ей не нравилось, как она выполняла свой долг, и то, как она использовала СМИ для продвижения собственного бренда. У Анны в то время был гораздо более традиционный подход к монархии и королевскому долгу. Из-за этого у дочери королевы возникла сильная неприязнь к леди Ди", – рассказал королевский писатель.

Принцесса Анна не любила принцессу Диану / Фото: Getty Images

Реклама

Не сложились отношения у принцессы Анны и с Меган Маркл – она не одобряла избранницу принца Гарри. Дочь королевы пыталась племянника отговорить от женитьбы на актрисе. Принцесса Анна боялась, что американка никогда не поймет и не примет культурное наследие Британии. Также в СМИ появилась информация, что именно дочь Елизаветы II супруга принца Гарри считает расистом в королевской семье.

Больше о принцессе Диане – смотрите в сюжете:

Ранее в СМИ ходили слухи, что принцесса Анна может дать откровенное интервью.