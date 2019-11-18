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Пирог "Зебра" – рецепт на кефире в духовке

4 июня, 16:03

Ирина Маслова

Для украшения можно взять сахарную пудру или приготовить шоколадную глазурь

"Зебра" на сметане с шоколадной глазурью / Фото: Depositphotos

Нарядность этому пирогу обеспечивают два вида теста – с какао и без него. Украсить "Зебру" можно сахарной пудрой и шоколадной глазурью. Ее рецепт тоже найдете ниже. И чтобы ваша выпечка всегда была идеальной, важно знать ее секреты, и тогда все получится.

Пирог "Зебра" на кефире

Пирог "Зебра" в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

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Способ приготовления

  1. Разбить яйца в миску и смешать миксером с сахаром до его полного растворения.
  2. Добавить теплое размягченное масло. Можно растопить его в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения.
  3. Взбить масло с яйцами. Вылить к яйцам кефир. Будет лучше, если он предварительно постоит полчаса при комнатной температуре.
  4. Добавить в смесь пищевую соду. Гасить ее уксусом не нужно.
  5. Небольшими порциями всыпать муку, каждый раз хорошо перемешивая.
  6. Готовое тесто должно напоминать по консистенции густую сметану.
  7. Разделить тесто на две части. В одну из частей добавить какао и перемешать.
  8. Подготовить форму. Взять ложку и, каждый раз точно в центр, выливать поочередно по ложке то светлого, то шоколадного теста.
  9. Теперь зубочисткой сделать несколько полосок – провести от середины к бортикам. Затем провести зубочисткой между этими полосками, но в другом направлении – от бортиков к центру.
  10. Выпекать пирог "Зебра" на кефире при температуре 180 градусов около 35-40 минут.
  11. Проверять на готовность, проткнув сухой зубочисткой по центру. Если она остается сухой — пирог готов.
  12. Вытащите готовый десерт из духовки, тонким ножом осторожно отделите его от стенок формы и переверните на решетку. Переверните пирог донышком вниз и дайте остыть.
  13. При желании можно посыпать верх "Зебры" сахарной пудрой или полить ее шоколадной глазурью.

Как сделать глазурь для пирога "Зебра"

Смешайте в сотейнике 2 столовые ложки какао-порошка, 2-3 ст. л. сахара, 2 ст. л. молока. Нагрейте, помешивая, чтобы сахар растворился. В конце добавьте 50 г сливочного масла и размешайте.

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