Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Узнайте, что можно святить в церкви на Пасху, а что категорически нельзя класть в пасхальную корзину

С приближением светлого Христова Воскресенья многих верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения. Однако имейте в виду, что в связи с распространением коронавируса на период пасхальных торжеств в Украине могут ввести ряд карантинных ограничений – в частности, формат празднования онлайн, как это было в прошлом году. Так, возможно, придется воздержаться от визитов в церковь и остаться дома.

Мы решили более подробно рассказать, какие продукты, напитки или вещи следует положить в пасхальную корзинку, а что нельзя святить на Пасху ни в коем случае.

Собираем пасхальную корзину: что берут святить на Пасху

Что лучше святить на Пасху / Фото: Pixabay

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником. Главный церковный праздник Пасха в 2021 году будет отмечаться 2 мая.

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Накануне, в Великую субботу, в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника. По традиции украинцы всегда ходили в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что нужно святить на Пасху, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Итак, что положить в корзинку и что брать святить на Пасху:

Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.

Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

Положите соль – символ достатка и здоровья.

Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.

Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме вышеупомянутого Кагора. Нельзя приносить в церковь кровяную колбасу. Также под запрет попадают деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.

Смотрите видео, какой должна быть пасхальная салфетка:

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