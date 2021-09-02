От джема с шоколадом до вяленых с корицей – 5 вариантов заготовок слив на зиму

Рецепты заготовок из слив на зиму / Фото: Depositphotos

Если вы никогда не заготавливали сливы на зиму, то пора начинать это делать. Например, сливовый джем с шоколадом отличается особенным ароматом. Его можно использовать в выпечке. А вяленые пряные сливы – это отличный соус к мясу и сыру. Перед тем, как ознакомиться с рецептами ниже, важно знать, как избежать плесени в вашей консервации.

Вяленые сливы

Вяленые сливы / Фото: instagram.com/lena_saleo/

Ингредиенты

1 кг слив

6 зуб. чеснока

веточки тимьяна

крупная морская соль (несколько щепоток)

оливковое масло

душица, розмарин, майоран – по вкусу

Способ приготовления

Сливы помыть, обсушить. Разрезать пополам и удалить косточки. На противень выложить бумагу для выпечки. Разложить сливы мякотью вверх. Сверху каждую дольку посыпать тимьяном, тонко нарезанным чесноком, немного посолить и тщательно сбрызнуть оливковым маслом. Духовку разогреть до 100 градусов и вялить примерно 5 часов. Разложить в стерилизованные банки, хранить в холодильнике.

Варенье из сливы на зиму с корицей и апельсином

Варенье из слив с цедрой и корицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг слив

3 стакана сахара

1 апельсин

1/2 палочки корицы

Способ приготовления

Сливы помыть, удалить косточки. Засыпать сливы сахаром и оставить на несколько часов. С помощью острого ножа снять с апельсина цедру, срезая ее полосками. Как только слива пустит сок, добавить в нее цедру и корицу. Поставить вариться примерно на 30 минут. Убрать цедру и корицу, разложить варенье по стерилизованным банкам. Закатать.

Маринованные сливы на зиму

Сливы в маринаде на зиму / Фото: freepik.com

Ингредиенты

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0,5 л воды

70 мл уксуса 9%

5 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

4 лавровых листа

3 зубчика чеснока

2 шт. гвоздики

10 шт. душистого перца

1 ч. л. сушеного розмарина

Способ приготовления

Сливу наколоть (зубочисткой, иголкой), плотно наполнить плодами стерилизованную банку емкостью 1 л, на дно которой помещены специи, очищенный и нарезанный дольками чеснок. Вскипятить воду, остудить примерно до 70 градусов и залить в банку со сливами. Банку заполнять водой не до конца, сливы пустят сок и жидкости станет больше. Оставить до полного остывания, примерно на 4-5 часов. Вылить воду из банки в подходящую кастрюлю, добавить туда же соль, сахарный песок. Кипятить две-три минуты, влить уксус. Снова остудить до 70 градусов, попробовать маринад на вкус, возможно нужно добавить еще сахара. Залить маринад обратно в банку. Прикрыть крышкой и оставить до полного остывания, лучше на ночь, затем еще раз слить жидкость в кастрюлю, довести до кипения, и снова немного остудить и залить в банку. Закатать банку железной крышкой, перевернуть и укутать теплой тканью.

Сливовый джем с шоколадом

Сливовое варенье с шоколадом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

500 г спелых слив без косточек

250-350 г сахара

100 г воды

50 г горького шоколада

Способ приготовления

Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной. Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут. Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая. Разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.

Сливы в собственном соку

Сливы в собственном соку / Фото: instagram.com/ogorodko/

Ингредиенты

2 кг слив

0,5 кг сахара

Способ приготовления

Сливы промыть и обсушить, разрезать пополам, удалив косточки. Разложить в банки, пересыпая сахаром. Поместить банки в кастрюлю с кипящей водой на стерилизацию в течение 60 минут. Если сливы будут оседать во время стерилизации, понемногу добавлять еще, чтобы банка была полностью заполнена. В процессе стерилизации сливы пустят сок, а сахар растворится. Простерилизованные банки закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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