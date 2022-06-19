Осторожно, змеи – как избежать укуса и оказать помощь, 6 действий

Избежать укуса змеи возможно, если не трогать рептилию, а оказание помощи при необходимости лучше доверить медикам / Фото: freepik.com

Змея, если ее не тревожить, не нападет первой: но из-за нападения России и боевых действий множество пресмыкающихся оказались согнанными со своих привычных мест. Как не стать жертвой змеи и что делать, если змея укусила – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Как избежать укуса змеи

Отправляясь на природу, дачу, даже на прогулку в парке – проверяйте места, где собираетесь садиться на траву или камни. Постучите по камням палкой, проверьте траву, чтобы змеи испугались и поспешили скрыться.

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Если увидели змею, то старайтесь не двигаться резко, замрите и подождите, пока рептилия уползет / Фото: unsplash.com

Если собираетесь идти через лес, ночевать на природе – обязательно одевайтесь правильно. Длинные плотные брюки, которые обязательно заправьте в ботинки, высокая обувь защитит от укуса, если вы внезапно наступите на змею.

Если увидели камни, бревна и т. д., то не трогайте их руками, поскольку змеи любят такие убежища. К тому же, вы можете найти вражеский боеприпас, поэтому следует быть вдвойне осторожными.

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Что делать, если змея укусила – первая помощь

Если увидели змею, то старайтесь не двигаться резко, замрите и подождите, пока рептилия уползет. Если змея довольно далеко, то очень медленно отойдите от нее еще дальше. Не пытайтесь ловить змей, чтобы убить – они не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности.

Если же змея укусила, то немедленно:

Везите пострадавшего в больницу или вызывайте "скорую". Если понимаете, что медицинская помощь не прибудет быстро, нужно уложить пострадавшего, чтобы он минимально двигался. Давайте ему пить много воды. Обработайте место укуса антисептиком. Если укус на руке или ноге – снимите с нее обувь, украшения, одежду. Дайте 1-2 таблетки от аллергии.

При перевозке пострадавшего укушенную руку или ногу нужно зафиксировать. И ни в коем случае не высасывайте яд, не накладывайте жгут и не прижигайте рану! – предупреждает Центр общественного здоровья Минздрава. – Также при укусе змей нельзя пить алкоголь.

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