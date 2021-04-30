Остапчук одобрил скандал Кароль и Поляковой: Это делает хайп

Ведущий гипершоу "Маска" сказал, что Оля Полякова должна была думать перед тем, как что-то сказать в эфире на телевидении

Скандал между Олей Поляковой и Тиной Кароль, который произошел во время гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", обсуждают по сей день. Тогда звездный детектив назвала Кароль "плакальщицей на похоронах".

Ведущий проекта Владимир Остапчук прокомментировал произошедшее между Поляковой и Кароль. В интервью, опубликованном на YouTube-канале RUSSELLBLOG, он отметил, что Полякова на пост-шоу обвинила в скандале телеканал, поскольку она сказала эти слова не в слух, а "по секрету".

Владимир Остапчук

Скриншот из видео

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"Здесь я согласен больше с каналом. Это такие вещи, которые делают хайп. Я за то, чтобы это было шоу. Я за то, чтобы об этом шоу говорили. И если ты приходишь сидеть в кресле детектива, то ты должен понять, что ты можешь сказать того, чего не хочешь. Причем Оля – очень искренний человек. Она не специально говорит эти вещи", – сказал Остапчук.

Ранее Тина Кароль призналась, что использовала скандал с Поляковой для рекламы песни.