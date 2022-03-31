Oscar de la Renta выставил на аукцион платье Сары Джессики Паркер, чтобы помочь Украине

На создание платья мастера потратили 158 часов работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Платье Oscar de la Renta, которое Сара Джессика Паркер надевала на премьеру сериала "И просто так…", выставлено на аукцион.

Oscar de la Renta объединил усилия с ресейл-платформой Encore, чтобы запустить онлайн-аукцион, на котором будут выставлены в качестве лотов несколько изделий бренда. Все доходы от продажи будут направлены в UNICEF.

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Платье, которое надевала Сара Джессика Паркер, изготовлено в нью-йоркском ателье модного дома из шелкового шифона, украшено ручной вышивкой в ​​виде магнолии. Изделие имеет розовую нижнюю юбку из тюля.

Сара Джессика Паркер на премьере сериала "И просто так" / Фото: oscardelarenta

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Это привилегия надеть это платье на премьеру "И просто так" в декабре прошлого года, и для меня большая честь сотрудничать с моими друзьями из Oscar de la Renta, чтобы продать его с аукциона через Encore, — поделилась актриса. Мне кажется важным попрощаться с платьем таким образом, и я с нетерпением жду, когда увижу, чей шкаф оно назовет своим домом в следующий раз.

Платье, которое Сара Джессика Паркер надевала на премьеру продолжения "Секса в большом городе" / Фото: oscardelarenta

Стартовая цена платья составляет 5000 долларов.

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