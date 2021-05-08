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Он тебя не достоин: в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка

8 мая, 20:07

Инна Петрова

В 10 выпуске романтического проекта Михаил Заливако отправил домой еще одну девушку

В 10 выпуске "Холостяка-11" Михаил Заливако попрощался с той, кого зрители шоу точно видели победительницей – это Джессика. Увы, она покинула проект и уехала домой.

После выхода нового эпизода "Холостяк-11" девушка опубликовала в Instagram-аккаунте пост, которым попрощалась с Михаилом и реалити.

"Не каждая сказка заканчивается хэппи-эндом", – написала Джессика.

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В комментариях зрители "Холостяка-11" поддержали экс-участницу, а многие сошлись во мнении, что Михаил, решив попрощаться с Джессикой, поступил неправильно. Похоже, у кого-то появились хейтеры...

Скриншот: instagram.com/antoniajessica
Скриншот: instagram.com/antoniajessica

Напомним, ранее в Сети обсуждали, что победительницей "Холостяка-11" стала Анна Богдан.

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