Оля Полякова превратилась в дерзкую диву на первых кадрах клипа Взрослая девочка (фото)

Оля Полякова продолжает интриговать общественность перед долгожданной премьерой новой песни "Взрослая девочка", которая выйдет уже 9 июля

Оля Полякова в клипе "Взрослая девочка" / Фото: пресс-служба

Певица Оля Полякова, которую недавно перепутали с российской актрисой Полей Поляковой в шоу Ксении Собчак, совсем скоро представит эффектный клип на песню "Взрослая девочка". Режиссером музыкального видео выступил Любомир Левицкий ("Selfieparty", "Тени незабытых предков"), а главную роль сыграет актриса Инна Приходько – звезда комедийной трилогии "Скажене весілля".

Уже по первым кадрам со съемок предстоящего клипа Оли Поляковой можно понять, что это будет нечто фееричное.

Кадр со съемок клипа Оли Поляковой "Взрослая Девочка" / Фото: пресс-служба

На одном из кадров певица позировала в стильном луке с леопардовым принтом, продемонстрировав свои идеальные формы и длинные ноги.

Кадр со съемок клипа Оли Поляковой "Взрослая Девочка" / Фото: пресс-служба

Сама же актриса Инна Приходько призналась, что немного переживала, когда впервые была в кадре с Олей Поляковой.

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"Дальше мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга — пошел контакт. Съемка была длительной, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще", – сказала Инна Приходько.

Кадр со съемок клипа Оли Поляковой / Фото: пресс-служба

В клипе будет использована технология motion control, которую впервые применяли еще во время съемок киноэпопеи "Звездные войны", а сейчас используют в остросюжетных боевиках. Сюжет видео не раскрывается, но актриса Инна Приходько намекнула, что многие девушки узнают в истории самых себя.

"Вы увидите веселую, легкую, а главное — поучительную историю. В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе. Клип — о "взрослых девочках", которыми мы остаемся независимо от возраста", – сказала актриса.

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