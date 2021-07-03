Ольга Сумская поделилась селфи с младшей дочерью Анной: Копия папа!

Актриса отправилась на гастроли по Украине и взяла с собой младшую дочь Аню. Новыми фото с ней Сумская поделилась у себя в Instagram

Ольга Сумская с младшей дочкой Анной Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая ранее поделилась своими архивными фотографиями, в рамках гастролей отправилась в Луцк. Вместе с ней путешествовать поехала младшая 19-летняя дочь Анна Борисюк.

На фото, которым Сумская поделилась в Instagram-профиле, запечатлены мама и дочь, а также их приключения в Замке Любарта – это одна из самых популярных достопримечательностей Луцка.

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"Дочка Аня со мной на гастролях! Есть время и вдохновение посетить интересные исторические места! Поэтому сегодня в Луцке по традиции побывали в замке Любарта! Известно, что эта крепость ни разу не была покорена врагом! Без сомнения, место силы! Путешествуйте по Украине", – обратилась к фолловерам Ольга Сумская.

В комментариях к публикации подписчики Сумской написали, что ее дочь – просто копия своего отца Виталия Борисюка:

"Папина дочь! 100%"

"Красота"

"Обожаю вас! Вы мой идеал"

"Папина копия"

"Копия папочка! Красавицы в красивом месте"

Скриншот: instagram.com/olgasumska

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Скриншот: instagram.com/olgasumska

Анна Борисюк – второй ребенок Ольги Сумской. Девочка родилась в 2002 году. Ее отец – Виталий Борисюк, с которым Сумская в браке уже 25 лет.

У актрисы также есть дочь Антонина Паперная, которая родилась в браке с Евгением Паперным в 1990 году. Девушка, как и ее мама, снимается в кино, а сейчас проживает в России вместе со своим бойфрендом.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

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