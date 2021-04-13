Огромный кит столкнул туриста за борт и едва не проглотил его (фото)

Во время круиза мужчина с дочкой хотели понаблюдать за китами, но во время кормления животного турист упал за борт

В Южной Африке возле залива Алгоа огромный кит едва не проглотил экскурсанта, когда тот пытался его покормить.

Об этом пишет Mirror.

51-летний Марино Гербаваз и его 22-летняя дочь Джиллиан 3 апреля отправились в круиз, чтобы понаблюдать за китами вокруг залива Алгоа.

Во время кормления голодный кит Брайда вышел из воды и ударился о борт лодки, из-за чего она сильно раскачалась и мужчина упал в воду.

Фото: Kennedy News & Media Реклама

К счастью поблизости оказалась другая лодка, и она быстро вытащила его на борт.

Недавно у побережья английского города Портло заметили огромную пятиметровую акулу. Хищницу сняла на видео местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой.

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