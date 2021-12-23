Образ дня: Маша Ефросинина взволновала черным платьем в пол с экстремальным разрезом (фото)

Маша Ефросинина показала идеальную фигуру в платье от украинского бренда / Фото: Коллаж: Сегодня

В то время, пока кто-то настойчиво пытается выбирать платье, как у Ким на Новый год 2022, Маша Ефросина подкинула идею своим фолловерам. Телеведущая появилась в шикарном черном платье в пол на премии.

В Instagram Маши Ефросининой появилось фото в нереальном черном платье в пол с разрезом до бедра от бренда Dresstoimpress Ольги Слонь с сумкой FROLOV. В нем телеведущая пришла на ежегодную премию ELLE Style Awards 2021, организованную украинским журналом.

Реклама

Организаторы вручили награды дизайнерам и артистам за самые стильные проекты этого года. Среди победителей шоу Маши Ефросининой и Оли Поляковой "Взрослые девочки".

На странице DRESSTOIMPRESS в Instagram появилась информация, что такое платье можно купить в универмаге ЦУМ на 3 этаже. Вне всяких сомнений, в нем вы будете выглядеть великолепно на новогодней вечеринке.

В ЦУМ можно купить такое платье, как у Маши Ефросининой / Фото: Инстаграм

Реклама

Напомним, что на днях сестра Ефросининой и экс-невестка Ющенко отметила день рождения в Москве.