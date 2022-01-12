Образ дня: королева Иордании появилась в рубашке украинского бренда Bevza

Королева Рания в одежде украинского бренда осуществила первый официальный визит в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные знаменитости обожают украинские модные марки. Недавно только мы писали о Мэй Маск в пуховике от украинского бренда на отдыхе в Швейцарии, теперь же сама Рания аль-Абдалла надела одежду нашего дизайнера.

Королева Иордании прибыла в город на северо-западе страны, Аль-Солт, чтобы встретиться молодежными инициативами и культурными организациями. Это первый официальный выход Рании аль-Абдалла в 2022 году.

Реклама

Королева Рания в рубашке украинского бренда Bevza / Фото: vogue.ua

Для встречи королева предпочла легкий образ, изюминкой которого стало пальто-рубашка украинского бренда BEVZA. Вещь из осенне-зимней коллекции украшена узнаваемым треугольным карманом.

Свой лук Рания завершила темно-синими джинсами под цвет защитной маски и черными кроссовками.

Реклама

Королева Рания в рубашке украинского бренда Bevza / Фото: vogue.ua

Рубашка украинского бренда BEVZA, в которой появилась Королева Рания / Фото: instagram.com/bevza

Стоит отметить, что это не первый выход королевы Рании в одежде украинского производителя. Раньше она появлялась в образах бренда Flow The Label.

Реклама

Напомним, что Мадонна и Аманда Горман встречали 2022-й в аксессуарах от украинского дизайнера