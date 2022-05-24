Образ дня: Джиджи Хадид тизерит новый сезон реалити-шоу Netflix о дизайнерах

Джиджи Хадид стала ведущей нового реалити-шоу Netflix / Фото: instagram.com/gigihadid

Джиджи Хадид тизерит новый сезон реалити-шоу Netflix под названием Next in Fashion. В проекте модель выступит в роли ведущей. В своем Instagram-аккаунте Джиджи опубликовала пост, где она написала, что в новом сезоне шоу нас ждет ну очень много крутых дизайнеров. Над образами самой Хадид работала стилистка Элизабет Салсер.

На снимке Джиджи позирует с соведущим, британцем Таном Франсем. Для фото парочка выбрала самые трендовые оттенки лета 2022 – желтый и голубой.

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Джиджи Хадид и Тан Франс в тизере нового сезона реалити-шоу Netflix / Фото: instagram.com/gigihadid

На снимке Джиджи позировала в неоновом комбинезоне Richard Quinn, дополненный украшениями Fry Powers.

Не могу поверить, что мы уже почти месяц работаем над новым сезоном Next in Fashion. Хочу сказать, что осталось всего пару недель, что съемки этого шоу вместе с моим братом Таном Франсем были наслаждением всей моей жизни. Я не могу дождаться, когда вы все встретитесь с этими дизайнерами – удивительной, талантливой, милой, крутой, достойной командой людей! Чтобы они могли поделиться своими творениями со всем миром! У нас есть столько всего для вас, – написала Джиджи в посте.

Джиджи Хадид на съемках нового проекта / Фото: instagram.com/gigihadid

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Джиджи Хадид показала сценарий нового сезона модного реалити-шоу Netflix / Фото: instagram.com/gigihadid

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