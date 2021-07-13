Обед по гороскопу – какой нужно приготовить именно вам

Овнам для восстановления энергии подойдет рагу из фасоли и других овощей, для Рыб приготовьте спагетти – они будут задумчиво наматывать их на вилку и мечтать, а Тельцам, которые обожают поесть, нужно отдать предпочтение куриным котлетам

Какой обед вам нужен по гороскопу / Фото: freepik.com

Обед – важнейший прием пищи, именно от его питательности зависит, как много мы съедим во время ужина. А он, как известно должен быть сравнительно легким. Разберемся, какой обед нужно приготовить, согласно вашему знаку зодиака. Если к основному блюду захочется салат, то он тоже есть для каждого из нас. Много классных идей по поводу того, как провести это лето, найдете в нашем календаре.

Овен – овощное рагу с фасолью

Фасоль придаст Овнам энергии, ведь они так много ее тратят / Фото: Depositphotos

Отличное белковое блюдо для страстных, пылких, активных натур. Овнам каждый раз нужна подзарядка, ведь свою энергию они не жалеют. Фасоль – полезный белковый продукт – придаст сил для новых свершений. Бобы можно разнообразить другими овощами, желательно – болгарским перцем, томатами, зеленью. Если хотите добавить к рагу грибы, то их нужно немного.

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Телец – куриные котлеты с полезным гарниром

Для Тельцов-гурманов идеальны куриные котлеты с полезным гарниром / Фото: Depositphotos

Тельцы обожают поесть чуть больше, чем остальные знаки зодиака. Они не будут задумываться, сколько в блюде калорий, сбалансированно ли оно. Легкие куриные котлеты с овощным гарниром – не картофелем – идеальный вариант для Тельцов, многим из которых следовало бы чаще отказываться от жирной и вредной пищи.

Близнецы – гороховый суп-пюре с беконом

Для Близнецов – долгоиграющий гороховый суп с беконом / Фото: Depositphotos

Идеальное блюдо для переменчивых Близнецов. Приготовить такой суп – дело трудоемкое, но он достаточно вкусный. Так бывает и с представителями этого знака: сначала ты знаешь одного человека, потом со временем раскрываешь его вторую сущность, порой очень неожиданную. Но тем не менее, эти люди всегда являются душой компании, в их окружении много людей, которые смогли разгадать двойственность Близнецов.

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Рак – салат с кальмарами и сыром

Приготовьте для Рака салат с кальмарами и сыром / Фото: Depositphotos

Очень оригинальное, но вкусное сочетание. Нужно сказать, что Раки любят сладости, а вот кальция им может не хватать. Чтобы как-то переживать свою частую влюбчивость и волнения, включите в свой рацион как можно больше продуктов с кальцием. В хорошем сыре его много, в кальмаре есть железо. Итак, заедать стрессы, которым часто подвержены Раки, лучше таким салатом. Ну и конечно, не стоит заправлять его майонезом, разве что – греческим йогуртом.

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Лев – хороший стейк с овощами

Для сильных Львов – отличный стейк с овощами / Фото: Depositphotos

Эти натуры сильны эмоционально и физически, соответственно, и сильная система пищеварения у Львов тоже присутствует. К тому же жизнь у Львов всегда бьет ключом – ведь они же должны успеть всех научить жизни, поделиться своим непревзойденным опытом и всем раздать советы. К хорошему куску мяса не забывайте как можно больше зелени и овощей, стремитесь к балансу во всем.

Дева – овощной суп или суп на курином бульоне

Предложите Девам насыщенный куриный суп / Фото: Depositphotos

Дева известна своей любовью ко всему натуральному, свежему, полезному. Еда для Девы должна поддерживать организм, а не наоборот. Их выбор – это овощные супы. Но лучше, конечно, когда это будет идеально приготовленный куриный суп. Девы любят придираться, но не со зла, ведь они сами стремятся к идеалу каждую минуту. Ну хлеб к этому супу тоже постарайтесь подать не обычный, а какой-нибудь с отрубями и орехами. Эти люди любят и в этом отличиться.

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Весы – запеканка с баклажаном и фаршем или греческая мусака

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Для Весов – запеканка из Греции – мусака / Фото: Depositphotos

Вечный поиск баланса, высокая концентрация, обаятельность, постоянные амбиции – все это о Весах. Вместе с этим – это огромные ценители всего прекрасного, они к нему тянутся и еда – не исключение. Их любимый способ приготовления еды часто бывает запекание, это действительно вкусно. Красивая запеканка с баклажанами и фаршем их вполне устроит.

Скорпион – рыба под острым соусом

Приготовьте для Скорпионов рыбу и заправьте острым соусом / Фото: Depositphotos

Скорпионам приписывают сложный характер. Ну и спорить с этим сложно. В основном это так. Вместе с этим люди по-своему уникальные и очень ранимые. Предложите Скорпиону рыбу, в ней много фосфора, а фосфор отвечает за работу нервной системы и обмен веществ. Возможно, Скорпионы будут меньше раздражаться по поводу и без. Ну и про острый соус не забудьте – прекрасное соответствие их нраву.

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Стрелец – гречневая каша с курицей

Научите Стрельцов питаться правильно и приготовьте гречку с курицей / Фото: freepik.com

Искатели приключений и активисты, Стрельцы не против питаться на ходу, особо на этом не заморачиваясь. Но их нужно останавливать в этом порыве и кормить все-таки чем-то полезным и вкусным. Отличная идея – полезная гречка с курицей. Стрельцы умеют быть благодарными и обязательно угостят вас вкусным обедом в ответ.

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Козерог – солянка

Основательная солянка – для основательных Козерогов / Фото: Depositphotos

Основательный суп, в котором, кажется, хаотично собрано все и этого всего очень много. Почему это отличный обед для Козерогов? Потому что он насыщает, а для них это важно. А еще – солянка не терпит, когда ее готовят не по правилам. Козероги тоже обожают не нарушать правила. Эти люди все-таки сложные, но трудолюбивые, а такой обед их насытит и полностью удовлетворит.

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Водолей – зразы

Для Водолеев – зразы с разными начинками и овощной салат / Фото: Depositphotos

Это могут быть зразы с мясом или капустой, а еще лучше – если зразы будут с разными начинками, а за столом будет сидеть много друзей. Водолеи любят, чтобы вокруг было шумно и чтобы их окружение могло почувствовать, когда Водолею хочется уединения. Зразы – это действительно вкусное и сытное блюдо, исключительно для обеда, на ужин от них лучше отказаться. Когда будете приглашать Водолея на обед – позаботьтесь еще о нескольких овощных салатах.

Рыбы – спагетти

Для Рыб лучший вариант – спагетти / Фото: Depositphotos

И не имеет значения, с чем будут спагетти. Рыбы получат удовольствие, медленно наматывая спагетти на вилку и задумчиво смотря вперед. В моменты еды они часто бывают отстраненными, погружаются в свои мысли, понять которые сложно порой даже самим Рыбам. Конечно, эти люди предпочитают морепродукты, так что берите для спагетти именно их.

Без привязки к зодиаку к обеду будут тоже кстати гренки с тартаром из лосося, украшенные клубникой. Подробности рецепта – в видео.

Здесь узнаете, какой суп нужно приготовить каждому знаку зодиака.