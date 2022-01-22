Ни в коем случае не делайте это в Египте – турагент рассказал о 4 запретах

Египет целый год пользуется популярностью среди туристов из Украины. Особенно зимой, потому что путешественникам предлагают за минимальные средства телепортироваться в лето, по сравнению с ценами на туры в ОАЭ или Доминиканскую Республику.

Услуга "Все включено " – это следующее, что привлекает туристов. Но, несмотря на преимущества, египетский отдых имеет собственные правила, которые необходимо соблюдать. О них рассказала турагент Татьяна в своем ТикТок, чтобы обезопасить любителей Египта от нежелательных последствий.

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Турагент Татьяна рассказала о 4 запретах в Египте / Фото: скриншот

ТОП-4 запрета

Не ходите по городу в одном купальнике.

Не купайтесь в море ночью.

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Не пейте воду из крана. Даже когда вы чистите зубы. Лучше использовать негазированную воду, которую вы купили в магазине.

Не вывозите кораллы и ракушки.

Напомним, что зимний отдых в Египте турагенты рекомендуют планировать на курортах Шарм-эль-Шейх или Марса-Алам. И основное – выбирать безветренные бухты возле гостиниц, чтобы купаться и загорать было комфортно.

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