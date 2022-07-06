Только не это: ТОП-5 ошибок туристов в Сингапуре

ТОП-5 ошибок туристов в Сингапуре / Фото: Коллаж: Сегодня

Сингапур – прогрессивный город-государство, где мечтает оказаться каждый путешественник во время отпуска. В издании Insider опубликовали ТОП-5 ошибок, которые совершают туристы во время путешествия по Сингапуру. Не игнорируйте их, особенно под №5, ведь из-за незнания этого пункта возможен штраф или арест.

1 – думают, что вкусная еда только в центре

Туристы бегут к популярным фуд-кортам Lau Pa Sat и Chinatown Complex, чтобы попробовать рис с курицей заведения Hawker Chan. Не догадываясь, что аутентичную сингапурскую еду следует тестировать в заведениях неподалеку от жилых районов. Фаворит местных – фуд-корт Changi Hawker Center, который находится в восточной части.

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2 – гуляют исключительно туристическими локациями

Популярные места среди туристов – комплексы для отдыха Marina Bay Sands и Sentosa, где "зависают" надолго, забывая о других колоритных локациях. Рекомендуют посетить острова Pulau Ubin и Chek Jawa, которые называют жемчужиной Сингапура.

3 – бронируют хостелы

В Сингапуре выгоднее жить в отелях, чем в хостелах. Забронировав гостиничный стандартный номер, переплатите примерно 10 долларов, но будете в комфорте.

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В начале этого года я останавливалась в просторном номере в Hotel 81 в Сингапурском квартале красных фонарей. Цена составила 75 сингапурских долларов за ночь, это всего на 10 сингапурских долларов дороже, чем за капсулу с двухъярусной кроватью в самом популярном хостеле страны, и это было более комфортно, – отметила туристка.

4 – не планируют поездки в Малайзию или Индонезию

Туристы, находясь в Сингапуре, могут бюджетно и без долгих переездов посетить Малайзию или Индонезию. Они совершают ошибку, отказавшись от тревел-поездки. Например, в малайзийский город Джохор-Бару доберутся за 30 минут, а индонезийский Батам за 40 минут.

5 – не знают правила в Сингапуре

В Сингапуре местные придерживаются правил: знают, что запрещено рисовать граффити, ходить без защитной маски в специально отведенных местах, курить где угодно и жевать жвачку. Туристы иногда забывают проверить правила перед поездкой, обратив внимание только на популярные локации для посещения. Затем им выписывают штрафы или арестовывают за игнорирование правил.

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