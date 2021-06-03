Наталка Ворожбит – лауреат кинопремии Золота Дзиґа в номинации Открытие года. Рассказываем о режиссере

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В преддверии ежегодной церемонии награждения кинопремии "Золота Дзиґа", которая состоится 12 июня, была определена обладательница награды "Открытие года". Определение победителя прошло на закрытом заседании Правления и Наблюдательного Совета путем анонимного голосования. Претендентами на премию "Открытие года" могли стать персоналии, которые отличились выдающимися достижениями или достижениями в украинском кинематографе за прошедший год. В этом году награду присудили драматургине, режиссеру и сценаристке Наталии Ворожбит.
Наталья Ворожбит прежде всего известна по таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле". Кроме того, Наталья выступала шоураннером и сценаристом сериала "Поймать Кайдаша". А в минувшем году дебютировала как режиссер – ее фильм "Плохие дороги" получил награду на "Неделе критики" Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".
"Плохие дороги" / Фото: facebook.com/uafilmacademy
"Учитывая, что я дебютантка, то любая награда имеет для меня большое значение, это – как большой кредит доверия на следующие работы. Особенно важно получать награды в своей стране, когда нашу работу оценивают лучшие представители киносообщества. Я бы хотела эту награду посвятить продюсеру фильма Юрию Минзянову, который верил, что делает открытие и который сделал все, чтобы оно осуществилось", – отметила Наталья Ворожбит.
Имена других лауреатов Пятой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" будут объявлены 12 июня во время торжественной церемонии награждения.
Также вы можете проголосовать за лучший фильм кинопремии "Золота Дзиґа-2021".
Смотрите сюжет о премьере фильма Олега Сенцова "Номера":
Напомним, что сегодня Каннский кинофестиваль объявил программу, в которую попал и фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр".
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