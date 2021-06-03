Настя Каменских призналась, как у нее на самом деле отношения с сыном Потапа

Певица ответила на один из самых популярных вопросов, какие у нее сложились отношения с сыном Потапа Андреем

Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Не так давно Настя Каменских и Потап отметили вторую годовщину свадьбы. Пару часто спрашивают о пополнении в семье – певица признается, что мечтает о ребенке. Стоит отметить, что у Каменских также часто интересуются, какие у нее отношения с Андреем – сыном Потапа от первого брака с Ириной Горовой.

На этот популярный вопрос певица ответила во время интервью для YouTube-канала Dorotye.

Настя призналась, что Андрей часто бывает у них в гостях и остается ночевать. Добавила она, что Потап с сыном любят играть в видеоигры.

"Он творческий мальчик. Очень похож на Лешу", – поделилась певица.

Потап со своим сыном Андреем / Фото: instagram.com/realpotap

По словам Насти, они с Андреем отлично ладят.

"Я считаю это так круто. Мы живем в современном цивилизованном мире. Конечно же у нас прекрасные отношения. Леша уделяют сыну очень много внимания и это очень важно. Все мальчики очень близки к мамам, но повторяют они потом за папой – потому что они мужчины. Самое классное, что мой Леша – это очень хороший пример для подражания как мужчина", – сказала артистка.

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/ Фото: instagram.com/kamenskux

Ответила певица на вопрос, общается ли она с экс-супругой Потапа Ириной Горовой.

"У нас нет никаких отношений", – рассказала Настя.

Напомним, недавно в Сети показали роскошный особняк Потапа и Настя, который находится в городке "Солнечная долина". Супруги переехали в дом после свадьбы. Также стала известна стоимость жилья артистов. Настя Каменских и Потап живут по соседству с телеведущим Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.

Смотрите интервью Насти Каменских для YouTube-канала Dorotye:

Ранее эксклюзивно для Life Сегодня Потап рассказал без чего не обходится его день, что с возрастом стал ценить больше и от какого стереотипа он избавился к 40 годам.