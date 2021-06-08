Наркотики, мастурбация на сцене и политика: 5 признаний "татушки" Юлии Волковой из интервью Собчак

Юлия Волкова разоткровенничалась о своих пластических операциях, решении стать политиком и периоде, когда она была участницей популярной группы "Тату"

Юлия Волкова / Фото: Скриншот из YouTube

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова, у которой во второй раз диагностировали рак, дала откровенное интервью Ксении Собчак.

Юлия вспомнила о периоде, когда принимала наркотики, рассказала о неприличной просьбе продюсера, пластических операциях и не только.

Life Сегодня собрали пять самых ярких признаний Волковой в интервью.

О политике

Недавно стало известно, что Юлия Волкова решила переквалифицироваться в политика. Артистка объяснила, почему она захотела стать депутатом.

"Мы все взрослеем, сталкиваемся с рядом проблем, препятствий. Видим, как это не решается, как наши политики не совсем справляются. И так как праймериз "Единой России" открыты для любого гражданина РФ, я решила попробовать, почему нет? К этому я шла давно, я думала об этом, это был осознанный шаг", – заявила Юлия.

Юлия Волкова баллотировалась в Госдуму от "Единой России" / Фото: Скриншот из YouTube

При этом из диалога Юлии с Ксенией стало понятно, что Волкова не до конца разбирается в политических вопросах. К примеру, на вопрос Собчак о том, знает ли певица что-либо про "Закон Димы Яковлева" (закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США), Волкова ответила, что не в курсе об этом. Также в ходе интервью Юлия говорила о вещах, которые противоречат политике партии "Единая Россия", от которой артистка баллотировалась в Госдуму РФ.

Об образе ЛГБТ

Не секрет, что долгое время группа "Тату" ассоциировалась у многих именно с ЛГБТ. А все из-за образов, которые создал для девушек продюсер.

"Была роль, созданная нашим продюсером. Но у меня рождались дети, и понятно, что они рождались не от девочек. Я нейтральна в этом – есть выбор человека и я не хочу никого осуждать. Но я за полноценную семью, где есть мама и есть папа, и где рождаются дети",- заявила Юлия.

Юлия Волкова / Фото: Скриншот из YouTube

О мастурбации перед 50 тысячами зрителей

Юлия рассказала, как для съемок клипа на песню "Простые движения" продюсер группы Иван Шаповалов сделал ей необычное предложение: ради кадров клипа, он попросил девушку сесть перед камерой и начать мастурбировать. Сам Шаповалов в тот момент из комнаты удалился.

"Он мне сказал: "Представь, что на тебя смотрит твой любимый мужчина". Я ему тогда сказала, что у меня не получится...В общем, я справилась с задачей, включила все свои ресурсы. Мне было лет 16-17. Но страшнее было не это, камеры – это ерунда. Когда мы были в Японии, он перед песней "Простые движения" мне сказал: "Ты сядешь, запустишь руку в джинсы и начнешь мастурбировать", – поделилась воспоминаниями Юлия.

Тогда "Тату" выступали перед 50 тысячами зрителей.

Юлия Волкова на концерте в Японии / Фото: Скриншот из YouTube

Ксения также записала интервью и с Иваном Шаповаловым, попросив его прокомментировать этот момент:

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"Я решил, что я ее не травмирую этим, как минимум. Потому что ты открываешь себя настоящую, это всегда терапевтически ценно", – ответил Шаповалов.

Собчак уточнила у Юлии Волковой, почему продюсер не попросил ее коллегу, Лену Катину, сделать то же самое.

"Потому что он знал, что Лена скажет "нет", – объяснила Волкова.

О пластических операциях

Ксения поинтересовалась, почему Юлия сделала столько изменений в своей внешности, в том числе увеличив грудь и губы. Собчак предположила, что Волковой что-то в себе не нравилось.

"Это интерес. Мне всегда все интересно, а особенно – пробовать на себе. Нет такого, что я не принимаю себя. Изначально мне было просто интересно. Это было модно, все делали, и мне тоже захотелось", – говорит Волкова.

Юлия Волкова / Фото: Скриншот из YouTube

Также Ксения уточнила у артистки, не считает ли она тягу к операциям последствием травматического опыта, как, например, ситуации с мастурбацией на сцене.

"Нет, такого не было. Подсознательно не хотелось полностью поменяться и начать все с нуля", – ответила Юлия.

О наркотиках

Обсуждая тему того, что Иван Шаповалов в определенный момент пристрастился к наркотикам, Ксения уточнила у Юлии, был ли в ее жизни период, когда она употребляла запрещенные вещества.

"Я не буду это скрывать. В моей жизни был период, когда я пробовала, это было юношество. Это та жизнь, когда ты волей-неволей оказываешься в моменте, когда тебя заносит. Ты все понимаешь, голова включена, но ты должен быть внутри, там (в тусовке шоу-бизнеса – Ред.)", – отметила артистка.

Юлия Волкова призналась, что употребляла наркотики / Фото: Скриншот из YouTube

Юлия призналась, что она избавилась от пагубной привычки после рождения второго ребенка – сына Самира в 2007 году.

"Я в жизни всегда от всего легко отказываюсь. Самир родился, и я поняла, что нужна детям, я должна быть здоровой и я не хочу негативных последствий", – заявила Волкова.

Напомним, Слава Каминская призналась, что употребляла наркотики.

Интервью группы "Тату" для Ксении Собчак: