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На грани эротики и фильма ужасов: MARUV облизала огромного червя в новом клипе

1 июля, 17:05

Анна Пономаренко

Некоторые поклонники артистки заявили, что клип стал одной из лучших видеоработ в арсенале, другие же заявили, что почувствовали отвращение при просмотре

MARUV выпустила новый эротический клип / Фото: Скриншот из YouTube

Певица MARUV, которая засветилась на российском музыкальном фестивале, продолжает эпатировать публику. Артистка выпустила клип на трек Candy Shop (с англ. – конфетный магазин), в котором она в эротических нарядах позирует возле огромно червя, катается на конфете и танцует в окружении полуобнаженных девушек.

Поклонники назвали клип "видео на грани эротики и фильмов ужасов". Некоторым понравилась задумка и реализация видеоработы, другим – нет.

"Слабонервным и мнительным не смотреть!" – подписала анонс своего клипа MARUV.

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Вот, что в комментариях пишут поклонники артистки:

Скриншот: YouTube

Ранее мы сообщали, что MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети. Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины.

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клип песня MARUV

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