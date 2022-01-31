Можно ли есть после шести и кому именно – диетолог раскрыл секрет

Есть после шести можно, но легкую пищу и если ляжете спать не раньше, чем через пару часов после ужина / Фото: unsplash.com
Постоянный калорийный поздний ужин может привести не только к набору лишних килограммов, а также серьезных проблем со здоровьем. Но и полный отказ от еды после 18-00 может быть опасен: почему можно есть за 2-3 часа до сна и какую пищу, рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.
Не есть после шести – всем ли это подходит?
Последний вечерний прием пищи зависит от того, во сколько человек ложится спать. К примеру, если человек засыпает в 21-00, то после шести вечера он есть не должен. Если же человек поел в 18-00, а ложится спать в 23-00 или 24-00, то до следующего приема пищи, то есть до завтрака, у него получится очень большой перерыв.
Какую пищу можно есть после шести вечера?
Пища должна быть легкой, допускаются овощи, также белковые продукты, но не мясные.
Кушать за два-три часа до сна можно и нужно небольшими порциями, -говорит Александр Кущ, – Когда мы спим, процессы метаболизма в организме замедляются, но не останавливаются. И чтобы поддерживать наши мышцы и ткани, избежать мышечной дистрофии, важно создать хороший запас аминокислот.
Вспомните старый "рецепт", когда мамы или бабушки давали детям на ночь стакан молока. Он не лишен смысла, поскольку молоко насыщенно протеином казеином, который содержит множество аминокислот. Этот белок очень медленно усваивается и дает хороший успокаивающий эффект.
Это важно не только для детей, но также для взрослых. Поскольку дефицит гормонов роста у взрослых может привести к замедлению процессов регенерации, то есть обновления и восстановления организма.
Всем ли можно есть такие продукт после шести вечера?
Помните о противопоказаниях по состоянию здоровья. Например, при оксалатных камнях в почках нельзя есть некоторые овощи вообще. Особенно шпинат, щавель и другую листовую зелень, богатую щавелевой кислотой. Это усугубит ситуацию и будет приводить к образованию новых камней.
Как снизить чувство голода после шести
Помогут травяные чаи, отвары шиповника, ромашки, липы, мяты. Кефир и другие кисломолочные продукты – индивидуально. Например, при пониженной кислотности "кисломолочка" допустима, а при повышенной – нет.
Не наедайтесь на ночь свежих овощей, это может пробудить аппетит. Замените их запеченными или отварными брокколи, цветной капустой, морковью. Также можно уменьшить количество порций, особенно в вечернее время.
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