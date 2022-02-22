Можно ли давать козье молоко детям – ответ доктора Комаровского

Можно ли давать козье молоко детям? Евгений Комаровский считает, что до года детям молоко вообще не полезно / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Существует ошибочное мнение, что козье молоко намного полезнее, чем коровье. Поэтому родители стараются покупать для своего ребенка именно этот продукт. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, в чем отличие, и как он относится к козьему молоку.

По словам Евгения Комаровского, у многих мам и бабушек уже много лет существует ложное представление о том, что козье молоко намного полезнее и очень отличается по своим свойствам от коровьего. На самом деле принципиальной разницы между ними нет.

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Козье молоко настолько же полезно для организма ребенка, насколько полезно коровье молоко, – сказал кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною".

Евгений Комаровский объяснил, что существует разница именно при вскармливании детей первого года жизни.

Сегодня детям в первый год жизни не дают ни козье, ни коровье молоко, а более старшим, если нет непереносимости, любое из них полезно / Фото: istockphoto.com

По некоторым данным, эти разновидности молока створаживаются по-разному. Коровье молоко сворачивается в виде крупного комка, а козье – в виде мелких шариков, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина". – Именно с этим связаны легенды о нереальной полезности козьего молока.

Например, если у мамы нет молока, ребенку пытаются дать коровье. Но так как оно створаживается в виде большого комка, малыш срыгивает. Тогда родители дают ему козье, и кроха перестает срыгивать. Поэтому люди делают неправильный вывод: коровье молоко не усваивается.

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Сегодня детям в первый год жизни не дают ни козье, ни коровье молоко. А если ребенок старше года и у него нет склонности к срыгиванию, то разницы, какое молоко он пьет, нет, – сказал Евгений Комаровский. – Я одинаково хорошо отношусь и к коровьему, и к козьему молоку.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также мы ранее писали о новом тренде – картофельном молоке. Читайте "Картофельное молоко – что это, новый суперфуд или просто тренд".

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А еще интересно будет узнать, насколько молоко вообще полезно и для кого, читайте: "Действительно ли детям и взрослым нужно пить молоко".