Украинская художница создала обложку для польского Vogue – смотрите фото

Польский Vogue посвятил обложку Украине / Фото: Vogue

Мировые глянцевые издания продолжают поддерживать Украину, посвящая ей обложи и материалы. Вслед за ELLE Чехия, польский Vogue сделал "лицом" нового выпуска иллюстрацию украинской художницы.

Апрельский Vogue выйдет сразу с двумя обложками уже в эту пятницу. И не может не вдохновлять тот факт, что первая – иллюстрирована украинкой Еленой Емчук, модным фотографом и художником, которая в своем творчестве обращается к украинской культуре.

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Новая обложка польского Vogue, посвященная Украине / Фото: Vogue

"Vogue Polska" решил заменить обычную историю с обложек акцией солидарности. Мы предоставили площадку украинским художникам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но у них много общего — мощная сила и надежда, что этот кошмар скоро закончится.

— пишет главный редактор Vogue Polska Ина Лекевич, представляя апрельский номер 2022 года.

Вторая обложка — работа Малгожаты Мирга-Тас, художницы, которая представляет Польшу на Венецианской биеннале этого года. В ее работах, в том числе в монументальных полотнах, составляющих выставку "Очаровывая мир", можно найти портреты мудрых, сильных и смелых женщин.

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Вторая обложка апрельского Vogue Polska / Фото: Vogue

В новом "Vogue Polska" мы также смотрим на возвращение мастерства в моду.

Апрельский номер Vogue Polska за 2022 год с двумя обложками появится в газетных киосках в пятницу, 1 апреля.

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