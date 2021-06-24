Молодая супруга Виктора Павлика впервые показала, как выписывалась из роддома: фото

Екатерина Репяхова опубликовала серию трогательных снимков на своей странице в Instagram. Ее встречали мама и близкие друзья. Ранее Екатерина призналась, что скрыла от подписчиков факт выписки

Екатерина Репяхова показала, как выписывалась из роддома / Фото: instagram.com/repyahovakate

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее рассказала о болях во время родов, впервые опубликовала серию фото, сделанные во время выписки из роддома.

Екатерина с малышом уже несколько дней находятся дома. Ранее Репяхова призналась, что специально не говорила о выписке, потому что не хотела, чтобы приезжали журналисты.

В Instagram Репяхова опубликовала фото и поблагодарила персонал роддома за работу.

"А вот и фото с выписки. Хочу ещё раз поблагодарить весь коллектив роддома за максимально комфортные и уютные роды

Спасибо семье, моим подружкам Анечке и Катюше, что были рядом в момент выписки. Спасибо всем друзьям и родным за цветы, подарки и добрые слова. Спасибо вам, моя инста-семья, моя любимая аудитория, за каждое сообщение. Простите, если кому-то не ответила. Ценю каждого", – подписала снимки Екатерина.

Екатерина Репяхова показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и своей мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate Реклама

Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова впервые стала мамой 15 июня. Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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