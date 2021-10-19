10 масок на Хэллоуин: модные идеи дизайнеров из коллекций весна-лето 2022

Самые эффектные маски с показов сезона весна-лето 2022 / Фото: Vogue
Чтобы помочь вам определиться с нарядом, мы выбрали самые эффектные образы знаменитостей, которыми стоит вдохновляться.
Независимо от того, как вы решите отпраздновать День всех святых в этом году – будь то в Zoom или с друзьями на вечеринке – вам понадобится потрясающий костюм. Безусловно, вам понадобится самый незаменимый аксессуар последнего времени – маска.
Хотя нас еще ждут прогнозы о том, какие костюмы на Хэллоуин в 2021 году станут самыми популярными, подобрать самые трендовые элементы можно уже сейчас. Некоторые из них можно без труда сделать своими руками.
Мы выбрали самые идеальные интерпретации масок для лица из коллекций дизайнеров сезона весна-лето 2022. Конечно, стоит убедиться, что вы останетесь в безопасности в ночь на Хэллоуин, так как такие варианты вряд ли защитят от COVID-19, особенно не вакцинированных.
Призрак оперы
Невеста Дракулы
Слиться с интерьером
Пакет на голове
Черная вдова
Дитя природы
В стиле Канье Уэста
Летучая мышь
Жертва паука
Гипюр на карнавал
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