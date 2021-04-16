Как убрать с лица 10 лет? Полный гайд по самомассажу в домашних условиях

Сделать кожу лица более живой, сузить поры, "притормозить" образование морщин поможет массаж лица. Конечно, гораздо большего эффекта поможет добиться массаж в комплексе с правильно подобранной уходовой косметикой, масками и здоровым образом жизни. Какие факторы старят кожу, чем полезен массаж лица, как правильно подобрать технику – рассказала физиотерапевт-массажист Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Почему у некоторых лицо стареет быстро, а другие до пенсии – без морщин?

Как бы мы ни хотели, старость неизбежна. Появление морщин, снижение эластичности кожи, возрастная пигментация – все это естественные процессы, которые связаны с изменениями в нашем организме. Некоторые от нас не зависят, как тот же возраст или генетика. А вот на некоторые мы можем повлиять, чтобы выглядеть моложе и сохранить кожу более привлекательной и свежей.

Например, неправильная осанка и шейный остеохондроз, слишком активная мимика, привычка загорать под открытым солнцем, курение, частая выпивка, вредные продукты и несоблюдения режима сна – все это отражается на коже лица, старит ее.

Пренебрежение уходовыми процедурами или неправильный уход за кожей лица тоже не прибавит вам молодости. Также важно, чтобы не было дефицита микроэлементов и витаминов, которые вызывают различные заболевания, портят кожу, волосы и ногти. На эти факторы вы можете повлиять, если захотите. Поэтому те более старшие женщины (и мужчины) которые следят за своим здоровьем и правильно ухаживают за кожей, часто выглядят моложе своих сверстников и даже тех, кто младше на несколько лет.

Хорошо, чем же так полезен массаж лица? Может, сразу уколы красоты?

Существует мнение, что только дорогие косметологические процедуры или инъекции способны остановить или хотя бы замедлить старение лица. Массаж, как средство омолаживания кожи и улучшения ее состояние – одно из эффективных средств, особенно, если вам за 30. С помощью массажа можно активизировать кровоснабжение в клетках, обновить структуру кожи, снять мышечные спазмы, расслабить и подтянуть мышцы лица. Правильный массаж сделает морщины менее заметными, замедлит появление новых, сузит поры, сделает контуры лица более четкими и придаст лицу более свежий вид.

А достаточно ли одной процедуры массажа, чтобы помолодеть?

Даже после одного массажа лица вы заметите существенную разницу. Но если результат не закрепить, то эффект сойдет на нет. Да, цвет лица и внешний вид улучшится, но стойкий результат возможен только после курса из нескольких процедур. Кому-то понадобится 10 сеансов, кому-то больше или меньше. Все зависит от типа кожи и возраста. Максимальная польза от классического массажа достигается, если пройти 2-3 курса за год. В профилактических целях массаж лица стоит начинать уже лет с 25, достаточно будет одного курса из 10-ти сеансов раз в год. Но люди разные, кожа у них тоже, поэтому важно подобрать технику каждому индивидуально. В этом поможет специалист.

Какие же виды массажа лица бывают и как выбрать лучший?

Массажных техник для лица множество. Кому-то больше нравится лифтинг-массаж: он дает видимый эффект уже после первого сеанса, поэтому мотивация продолжать только возрастает. Когда нужно подтянуть мышцы, а не только расслабить кожу, используют буккальный массаж: он выполняется пальцами через полость рта. С помощью скульптурного массажа корректируется контур лица, такой массаж – хорошая альтернатива пластическим операциям и инъекциям.

Массажных техник лица много, от классики до экзотики / Фото: unsplash.com

Вакуумный баночный массаж хорошо убирает морщины, а также поможет подтянуть щеки и уменьшить второй подбородок. Для этой процедуры используют специальные маленькие баночки. Корректирующий массаж Кобико, или тибетский массаж, – это уже экзотика, когда растирают, похлопывают или акупунктурно давят на определенные точки на лице. Какой выбрать – зависит опять же от состояния кожи, цели и личного предпочтения. Но как в салоне, так и дома кожу обязательно подготавливают перед проведением массажа.

То есть массаж лица делается по определенным правилам? И какое массажное средство лучше взять?

Да, обязательно нужно очистить кожу, пользоваться натуральным массажным маслом или специальным кремом. Тогда руки будут легко скользить по коже, это помогает избегать раздражения кожи в ходе самой процедуры. Если вы – аллергик, то к подбору средств для массажа нужно подойти осторожно. В любом случае, если вы никогда не делали массаж лица, то первый сеанс доверьте специалисту.

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Для любого типа кожи подходит оливковое масло, увядающей коже вторую молодость подарит персиковое или миндальное. В этих маслах много витамина Е. Сухая кожа любит кокосовое масло. А при проблемной улучшить состояние поможет капля чайного или лавандового масла в крем для массажа.

Важно! Начинайте массаж только чистыми руками, кожа лица тоже предварительно очищается, так вы поможете порам раскрыться, а питательные вещества глубже проникнут.

Массажировать лицо нужно соблюдая приемы, двигаясь по массажным линиям, чтобы не растянуть и не повредить кожу.

Хорошо, а какие техники самомассажа лица можно выполнять дома?

Для самомассажа используйте только подушечки пальцев, для растираний можно применить тыльную сторону ладони. Но все движения должны быть медленными и плавными. Лучше всего для самомассажа лица в домашних условиях подойдет классическая техника:

Нанесите на лицо масло или крем аккуратными, похлопывающими движениями. Делайте круговые движения по щекам, мягко начиная от крыльев носа – к вискам. Такими же, только еще более легкими движениями нанесите крем или масло от внешнего уголка глаза к внутренним – под нижними веками. Здесь особенно нежная кожа, поэтому нужно аккуратно. Верхние веки аккуратно массируют наоборот: от внутреннего угла к внешнему. Затем пройдитесь по лбу – растирающими движениями сверху-вниз. Помассируйте губы легкими, растирающими движениями.

А всем ли можно делать массаж лица или есть противопоказания?

У любой процедуры, также и у массажа лица, есть противопоказания. Нельзя массажировать лицо, если вы недавно загорали или вообще обгорели, при остром воспалении угревой сыпи, ранах или ссадинах на лице, синяках, герпесе. Также массаж лица противопоказан, если у вас респираторная инфекция с температурой или затяжной насморк. Не рекомендуется массаж при сильной аллергической чувствительности, грибковой инфекции, псориазе и других заболеваниях кожи.

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