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Минимализм в прошлом: главные тренды маникюра в 2022 году

Елена Мело Тсина
14 февраля, 15:10
В моде яркий и необычный маникюр: чем более оригинальный и наполненный различными элементами ваш дизайн, тем круче

Самые популярные нейл-тренды 2022 года / Фото: Инстаграм

Ранее мы рассказывали о трендовых дизайнах маникюра на весну. Теперь же поделимся крупными нейл-трендами на 2022 год.

В мире ногтевого искусства набирают популярность новые оригинальные дизайны. Забудьте о простых покрытиях и скучных элементах, теперь в моде крупные элементы и оригинальные замыслы. И чем необычнее вид, тем лучше.

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Френч наоборот

Очень интересное решение, которое никто не назовет банальными и надоевшим. Наносите лак на основание ногтя, ближе к кутикуле. И смелее экспериментируйте с оттенками и текстурами.

Стикеры

Один из главных бьюти-элементом в 2022 году и не только в маникюре, но и в макияже, благо сериалу "Эйфория", стикеры и наклейки. С ними можно играть и фантазировать, как угодно. Не стоит ограничиваться и пытаться быть ненавязчивыми – чем больше наклеек, тем круче.

Рельефность

То, что раньше казалось странным, сегодня в моде. 3D-маникюр будет выглядеть актуально и очень стильно на ногтях смелых девушек, которые не бояться привлекать к себе много внимания. Одной из главных нейл-тенденций станет имитация капель на ногтях.

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Зеркальные ногти

Этот дизайн уже давно нашел своих поклонников. Он всегда выглядит выигрышно и очень стильно. С такими ногтями хоть на вечеринку, хоть на море. Можно полностью покрывать ногти "зеркалом", можно отдельные участки, как в дизайне френч.

Оттенок Very Peri

Главный цвет 2022 года Very Peri по Pantone будет актуален во всем. Не обойдет это и ногтевой дизайн. Все оттенки фиолетового будут актуальны, как никогда. Можно делать однотонное покрытие, можно играть с дизайном.

Разноцветный френч

Френч – это вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Но для тех, кому привычный его вариант уже давно кажется банальными и скучным, есть предложение сделать кончики ногтей цветными.

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Шахматная доска

Один из главных нейл-трендов на 2022 год — узор в виде шахматной доски. Можно играть с различными оттенками и вариациями: хоть классические черно-белая шахматная доска, хоть разные цвета на каждом пальце.

Ретроволны

Любимый нейл-тренд 2021 года продолжает набирать популярность и в 2022 году. Извилистые линии разных форм и цветов идеально дополнят ваш образ, сделают его намного ярче и интереснее.

Бежевый

Бежевые и телесные оттенки не скоро выйдут из моды, поэтому, если идей нет – он всегда будет выглядеть красиво и стильно. К тому же, нюдовые ногти подойдут абсолютно к любому образу.

Напомним, что Pantone назвал главные оттенки осени 2022. Эти цвета также будут актуальны на ваших ногтях.

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