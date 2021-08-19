Мэттью Перри – уже 52! Мы вспомнили 12 ярких цитат Чендлера Бинга из "Друзей"

Мэттью Перри / Фото: instagram.com/mattyperry4

В этом году Мэттью Перри снова вернулся к своей роли веселого и шутливого Чендлера Бинга, когда вышел спецэпизод "Друзья: Воссоединение".

Хотя актер также снялся в ряде полнометражных фильмов, включая "Папе снова 17" и "Поспешишь – людей насмешишь", запомнился миллионам зрителей он именно ролью чудного Чендлера. Этот персонаж стал неотъемлемой частью жизни самого актера, и во многом они действительно похожи.

В день рождения актера мы решили вспомнить самые смешные и яркие фразы его персонажа, которые точно вызовут у вас улыбку.

Кадр из сериала "Друзья" / Фото: YouTube

Странная вещь: Дональд Дак не надевал штанов, но, выходя из душа, обвязывался полотенцем... Спрашивается, почему?

Чендлер: Что у нас тут? Журналы, пончики... Презервативы?

Джо: Мы же не знаем, сколько просидим здесь в этот раз! Возможно, нам предстоит заново населить Землю...

Чендлер: И презервативы нам в этом помогут?

Кэти: "Чендлер, у тебя отличные волосы!"

Чендлер: "Спасибо, я сам их выращиваю"

Дженис: "Как тесен мир!"

Чендлер: "И тем не менее я никогда не встречался с Бейонсе".

Мэттью Перри – Чендлер Бинг / Фото: Pinterest, Скриншот из YouTube

Джо: "Знаешь, что я делаю, когда мне нужно сделать снимок для резюме?"

Чендлер: "Занимаешь у меня деньги?"

Это сайт, где мы познакомились — музей Гуггенхайма. Ей нравится живопись, а мне смешные фамилии.

Впервые в жизни у меня нормальные отношения с женщиной. Не могу же я их испортить, сказав правду?

Сегодня воскресенье, по воскресеньям я не двигаюсь.

Кадр из сериала "Друзья" / Фото: themoviedb.org

Никто не знает, что больнее — родить ребенка или получить удар между ног… Потому что ни один человек на свете не испытал и того, и другого.

Моника: "Ну почему у тебя родня из Шотландии?!"

Чендлер: "А почему у тебя родня — Росс?!"

Помню, была у меня одна недотрога… так и не дотронулся.

Вся моя жизнь — это одна большая лесбийская свадьба.

Кадр из сериала "Друзья" / Фото: themoviedb.org

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