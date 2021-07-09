Меладзе яростно покинул сцену Atlas Weekend в первые минуты выступления. Но потом вернулся (видео)

Проблемы были с нерабочим микрофоном, который он пошел заменить. Но в течение выступления форс-мажор повторился еще дважды

Четвертый день Atlas Weekend не прошел без "приключений". На третьем дне мероприятия Джамала забыла слова песни, а в Валерия Меладзе на четвертом – произошли неполадки со звуком.

Российский певец собрал тысячи зрителей вокруг главной сцены легендарного фестиваля. "Я видел много людей, но чтобы был такой прием – это фантастика", – сказал он.

Но первые минуты на сцене у артиста был нерабочий микрофон, поэтому приветственный перформанс, который привыкли устраивать звезды – провалился. Он пропел несколько секунд, после чего звук пропал и он отправился за сцену за другим микрофоном.

Аналогичных поломок было две в течение концерта, но зрители поддерживали аплодисментами певца, учитывая неудобства технического формата.

Во время выступления Валерий Меладзе давал право голоса зрителям, о порядке исполнения песен. Фаворитами поклонников были хиты из старых альбомов: "Текила-любовь", "Красиво" и "Иностранец".

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К певцу под конец выступления присоединилась группа "ВИА Гра", которая была сюрпризом для зрителей и исполнила две песни – "Океан" и "Притяженья больше нет". После последней Валерий Меладзе отметил – "Жаль, что у нас нет третьей песни".

Генеральный медиапартнер Atlas Weekend – телеканал "Украина".

Недавно мы рассказали, как прошел первый день Atlas Weekend и чье выступили легендарных артистов на мероприятие не стоит пропускать.