Меган Маркл и принц Гарри готовятся выступить с речью после скандального интервью

Герцоги Сассекские появятся на концерте, направленном на расширение доступа к вакцинам против COVID-19

Меган Маркл и принц Гарри присоединятся к Дженнифер Лопес, Бену Аффлеку, Крисси Тейген и другим звездам на благотворительном концерте Global Citizen Vax Live Vax Live в поддержку вакцинации от коронавируса . Герцоги Сассекские выступят со сцены с речью. Об этом сообщает BBC.

Меган и Гарри станут председателями мероприятия, которое пройдет при поддержки компании Vax Live, призывающей правительство взять на себя обязательства по обеспечению справедливого распределения вакцин.

"Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Миссия не могла быть более насущной и важной", – сказали Гарри и Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images Реклама

Ведущей мероприятия станет Селена Гомес. Концерт также посетят президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Съемки мероприятия пройдут 2 май на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе. В эфире концерт покажут 8 мая.

Стоит отметить, что это будет первое совместное появление Меган Маркл и принца Гарри на публике после скандального интервью.