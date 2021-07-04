Певица MamaRika и юморист Сергей Середа наконец-то признались, кто у них родится. Пера также рассекретила имя малыша

MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка / Фото: YouTube

Певица MamaRika и юморист Сергей Середа переехали в Одессу. Там пара ждет рождения первого общего ребенка. Будущие родители наконец-то рассекретили пол малыша и даже рассказали, какое имя для него выбрали.

Не будем тянуть и сразу сообщим, что у MamaRika и Сергея родится сын.

"Парень это хорошее начало, потому что, когда у тебя есть старший брат это всегда круто", – отметил будущий отец в сюжете "Светской жизни", опубликованном в YouTube.

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У родителей Сергея Середы в семье два сына, а у Насти (настоящее имя MamaRika) две дочери. Поэтому родные больше ждали девочку.

Настя и Сергей отшутились, что будут стараться над еще одним ребенком.