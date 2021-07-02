Малиновое, абрикосовое или из крыжовника – какое варенье вы по гороскопу

Тельцы, которые любят поностальгировать, – малиновое варенье, яркие, дерзкие и своенравные Стрельцы – абрикосовое, а колкие и принципиальные Скорпионы похожи на варенье из крыжовника

Какое вы варенье по гороскопу / Фото: freepik.com

В период активной консервации продолжаем узнавать себя с неожиданной стороны. Мы уже знаем, какая заготовка ассоциируется с каждым знаком зодиака, теперь узнаем, что думают и предполагают звезды по поводу варенья. В календаре лайфхаков для лета найдете яркие идеи, как его провести достойно.

Овен – яблочное варенье, повидло

Яблочное варенье – это надежные Овны / Фото: Depositphotos

Авторитетные и сильные Овны поражают своей способностью никогда не сходить с пути и идти четко к цели. Люди мощные и безоговорочные, иногда с ними сложно находиться рядом. Но они редко отказывают в помощи, часто бывают полезными, как и варенье из яблок.

Телец – малиновое

Малиновое варенье, любимое с детства, – Тельцы, которые любят ностальгировать / Фото: Depositphotos

Тельцы бывают разные, но основная их масса – люди мудрые, решительные и спокойные. Они любят погружаться в раздумья и ностальгировать. Любимое варенье из детства – малиновое – это Тельцы.

Близнецы – вишневое

Вишневое варенье с кислинкой – переменчивые Близнецы / Фото: Depositphotos

Душистое и красивое варенье очень напоминает Близнецов. Это привлекательные люди, к ним тянутся другие, к ним прислушиваются. Но не стоит их нервировать – Близнецы очень резко могут поменяться. До неузнаваемости. Вишневое варенье – это их варенье.

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Рак – черничное

Раки любят приносить пользу близким, как и черничное варенье – зрению / Фото: Depositphotos

Вероятно, одно из самых полезных варений. Это известно людям с проблемами зрения. У Раков со внутренним зрением все хорошо – они разбираются в людях, понимают ситуацию, всегда анализируют, они улыбчивы. В их окружении только избранные.

Лев – варенье из черной смородины

Это варенье нужно распробовать, как и привыкнуть к требовательности Львов / Фото: freepik.com

Особая ягода. То есть если вам удалось ее распробовать и оценить неповторимый вкус, то она станет одной из ваших любимых. Так и со Львами – сначала резкие и категоричные, но если они вам доверяют, то примут со всеми недостатками. Большинство Львов любят сладкое, в варенье из черной смородины сахара можно класть побольше.

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Дева – варенье из красной смородины

Девы, которые всегда стремятся к идеалу, – красивое варенье из красной смородины / Фото: Depositphotos

Это кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. А еще красная смородина особенно вкусная, когда превращается в варенье.

Весы – клубничное

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Идеальное клубничное варенье для идеальных Весов / Фото: Depositphotos

Это варенье, к которому сложно придраться. Как и к Весам. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

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Скорпион – варенье из крыжовника

Варенье из крыжовника – дело непростое, как и общение со Скорпионами / Фото: Depositphotos

Редкое варенье, на любителя. Но вкусное. Саму ягоду сложно обрывать, да и варенье из крыжовника – дело непростое. Как и общаться со Скорпионами. Ведь они не любят, когда им перечат и с ними не соглашаются. Могут сказать горькую правду в глаза, не задумываясь.

Стрелец – абрикосовое

Яркое абрикосовое варенье – это яркие Стрельцы / Фото: Depositphotos

Яркое варенье, как и Стрельцы. Вот эти люди, в большей своей массе, практически не унывают и не терпят однообразия. Этим они и привлекают к себе. Есть один минус – эти люди быстро увлекаются чем-то и так же быстро теряют к этому интерес. Как и абрикосовое варенье: очень вкусно, но много не съешь.

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Козерог – варенье из ревеня

Козероги, которых сложно понять, – варенье из ревеня / Фото: Depositphotos

Очень необычное варенье, нестандартное. Не из ягод и не из фруктов. Вот так смотришь на Козерогов и думаешь – вот что опять им не так? Никогда эти люди не скажут, что у них в голове. Но их напористости и уверенности в себе можно позавидовать.

Водолей – сливовое

Водолеи, которые всегда стремятся к оригинальности, выберут сливовое варенье с цедрой / Фото: Depositphotos

У Водолеев репутация очень интеллектуальных людей. Они умеют решать проблемы и, как правило, довольно прогрессивны. А еще Водолеи всегда стремятся к оригинальности, поэтому даже свое сливовое варенье могут сварить по-особенному, например, с цедрой цитрусовых.

Рыбы – грушевое

Нежное грушевое варенье – это чувственные Рыбы / Фото: Depositphotos

Груша практически никогда не разочарует. Идеальная обтекаемая форма этого фрукта напоминает о женственности Рыб, а нежная мякоть – об их ранимости.

И еще один рецепт заготовки – быстрых маринованных огурцов, узнаете из видео.

Здесь узнаете, какой вы пирожок по гороскопу.