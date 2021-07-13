Максим Галкин продемонстрировал мускулистую фигуру и прыгнул в воду как дельфин (видео)

Семья Аллы Пугачевой каждое лето отправляется на море отдыхать. Только в этот раз Галкин отдохнул сам, без супруги

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий и комик Максим Галкин, дочка которого недавно покорила Сеть актерским талантом, недавно съездил в Европу по работе. Пользуясь случаям, шоумен успел и отдохнуть.

На фото, опубликованном в Instagram, супруг Аллы Борисовны демонстрирует свою физическую форму, позируя в одних плавках. А в коротком ролике Макс Галкин запечатлил свой прыжок с пирса в воду.

"Перед нырком. А то тут сомнения пошли, что я нырял. Что там нырять-то? Хлобысь и готово!" – написал Максим Галкин.

В ответ коллеги и поклонники Макса Галкина засыпали его комплиментами.

"Парень-дельфин"

"Талантливый человек, талантлив во всем"

"Скоро Олимпиада!Максим уже по дороге в Токио"

"Ну, Вы, Максим даёте! То по ёлке лазаете, то подводным плаванием занимаетесь! Респект!"

Днем ранее Максим Галкин действительно залез на дерево в саду их с Аллой Пугачевой загородного замка, чтобы обрезать сухие ветки. Стоит отметить, что шоумен завсегдатай различных садовых работ и часто проводит там время.

Максим Галкин на дереве / Скриншот Instagram

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