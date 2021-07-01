Лунный календарь огородника на июль-2021 по дням

Лунный посевной календарь на июль 2021 года подскажет, когда и чем нужно заниматься в саду и огороде, чтобы растения хорошо развивались и давали отличный урожай.

Лунный календарь огородника / Фото: Unsplash

Луна оказывает ощутимое воздействие не только на настроение людей, но также на рост и развитие растений. В разные дни травы, кусты и деревья могут по-разному откликаться на заботу о них. Чтобы растения были здоровыми и приносили хорошие плоды, читайте подробный лунный календарь для садоводов и огородников на июль-2021.

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Фазы Луны в июле-2021

Убывающая Луна – с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля.

– с 1 по 9 июля и с 25 по 31 июля. Новолуние – 10 июля.

– 10 июля. Растущая Луна – с 11 по 23 июля.

– с 11 по 23 июля. Полнолуние – 24 июля.

Лунный календарь огородника на июль 2021 года

1 июля – время активных работ на участке. Избавляйтесь от всего, что приносит вред. Полезно: уборка корнеплодов, сбор лекарственных растений, обрезка деревьев, прививки, прикорневая подкормка. Не стоит заниматься прищипкой и пикированием, а также обильно поливать растения.

2 июля – благоприятно созидание и оценка проделанной работы в саду и огороде. Полезно: посев и посадка корнеплодов, картофеля, луковичных, бобовых, прореживание всходов, необильный полив, борьба с сорняками и вредителями, прикорневая подкормка, обрезка растений, заготовка запасов. Не стоит заниматься прищипкой и пикированием.

3 июля – присутствует высокий энергетический потенциал, благоприятное время для любых работ с надземной частью растений. Полезно: обрезка деревьев, прореживание всходов, прополка, опрыскивание от вредителей, удобрение почвы, прививка, посадка и сбор плодов в земле, выкапывание цветочных луковиц. Не рекомендуется обильный полив.

4 июля – энергетически сильный день, связанный с плодородием. Благоприятно работать с надземной частью растений. Полезно: посадка и посев растений, обрезка, прививка, подкормка и внесение удобрений, благоустройство сада. Не стоит заниматься прищипкой и пикированием.

5 июля – хорошее время для созерцания, глубокого познания, пассивных действий на приусадебном участке. Рекомендуется: посадка и посев культур, дающих корнеплоды, выкопка цветочных луковиц и клубней на хранение, прополка, вспашка, рыхление почвы, органическая подкормка, опрыскивание от вредителей и болезней, сушка плодов, трав, корней лекарственных растений. Не стоит делать обильный полив, прищипывание и пикировку.

6 июля – пассивный день, когда растения отдыхают, их рост замедлен, а жизненная сила, концентрируется в корнях. Можно заняться благоустройством сада, заниматься обрезкой, прививкой кустарников и деревьев, бороться с вредителями и болезнями. А вот обильно поливать не стоит.

7 июля – время новых знаний, мудрости и интуиции. В этот день легче определить, каким растениям в огороде дискомфортно и их можно пересадить. Полезно: посев и посадка растений с подземной частью плодов, обрезка, прививка, прополка, опрыскивание. Не рекомендуется прищипка и пикирование корней.

8 июля – спокойный и гармоничный день, подходящий для созидания и созерцания, но не для разрушения. Разрешены: посев и посадка растений, подкормка, удобрение почвы. Крайне нежелательно: копать землю, пилить и корчевать деревья, рвать цветы, обильно поливать.

9 июля – самый тяжелый период лунного цикла, когда в земле и растениях замирают все процессы, а жизненная сила и энергия концентрируется в корнях, у основания стебля и ствола. Допустимо: обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей, опрыскивание вредителей и сорняков. Нельзя производить: посадку, прививку, рыхление, копание, работу с корнями.

10 июля – энергетика первых лунных суток спокойная, но не стоит торопиться и проявлять активность, поскольку растения в этот период очень восприимчивы к любому воздействию. Рекомендуется: борьба с вредителями и сорняками, удаление больных и засохших растений, прищипка овощных культур. Нельзя: сажать, сеять, прививать, окучивать и рыхлить землю.

11 июля – время, когда закладывается будущий урожай, а потому благоприятно усилить активность на участке. Соки начинают подниматься вверх к плодам, и растения быстро набирают силу. Полезно: посев, посадка и пересадка, прививка, полив, минеральная подкормка, заготовка посадочного материала и его укоренение. Не рекомендуется проводить удаление или укорачивание побегов деревьев и кустарников.

12 июля – в растениях наблюдается насыщенность и давление соков, особенно у основания стволов и в корнях. Жизненная энергия перемещается вверх, способствуя быстрому росту и формированию новой поросли. Полезно: посадка, пересадка, посев быстрорастущих плодовых культур, особенно со съедобной наземной частью, рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов, сбор плодов.

13 июля – благоприятно для энергичной работы в саду и огороде. Соки и влага поднимаются вверх, что ускоряет рост побегов, набухание семян растений и способствует их прорастанию. Полезно: сеять, сажать и пересаживать, вносить прикормки, заготавливать черенки и прививать, обильно поливать, собирать плоды. Нежелательно делать обрезку растений.

14 июля – продолжается активный рост растений, жизненная сила идет от корней к стеблю, листьям и плодам. Полезно: сажать и пересаживать, высаживать рассаду, прививать, поливать и подкармливать под корень, пасынковать, прищипывать и обрезать растения, собирать урожай, особенно со съедобной наземной частью. Не стоит пересаживать и проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

15 июля – садовые культуры продолжают энергичный рост, а плоды набирают влагу и питание. Полезно: собирать урожай, выкапывать корнеплоды, сажать и пересаживать, рыхлить и обрабатывать землю, обильно поливать, проводить прикорневую подкормку, делать прививки, черенковать. Не стоит проводить обрезку и пикировку плодовых деревьев.

16 июля – благоприятный период для садоводства. Энергия, соки и питательные вещества от корней идут к плодам и листьям. Полезно: посадка, пересадка, внесение удобрений и прививок, уборка урожая, обильная поливка, заготовка черенков, сбор трав, обработка земли и сбор семян, заготовки на зиму. Не рекомендуется: уборка ботвы и листьев, обрезка растений.

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17 июля – считается благоприятным для садоводства. Продолжается аккумуляция энергии, соков и питательных веществ от корней растений и накопление ее в плодах и листьях. Рекомендуется: посадка, пересадка, внесение удобрений и прививок, уборка урожая, сбор семян и трав, поливка, покос газона, заготовки на зиму. Нельзя заниматься пикировкой.

18 июля – промежуточный этап между фазами Луны, но жизненная сила растений увеличивается, и у них есть возможность получить мощный импульс на весь месяц. День неблагоприятный для земельных работ. Можно убирать ботву и листья, поливать растения. Нельзя: черенкование, укоренение, посадка и пересадка.

19 июля – наблюдается энергичный рост растений. Это благоприятный день для любых садово-огородных работ. Рекомендуется: обработка и рыхление земли, посадка и пересадка растений, подкормка, прививка, обрезка, черенкование, укоренение, прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян, поливка, сбор плодов. Не стоит обрезать плодовые деревья.

20 июля – хороший день для работ в саду и огороде. Вся сила растений и соки идут от корней к стеблям и плодам, что благоприятно влияет на их рост и созревание. Полезно: пересадка плодовых деревьев, уборка плодов, а также урожая, предназначенного для длительного хранения, полив, прививка, удобрение. Не рекомендуется: обрезка деревьев.

21 июля – растения набирают силу, накапливают в плодах питательные вещества, приближаясь к пику своего роста. Полезно: уборка урожая культур с надземными плодами, посадка, пересадка, укоренение, черенкование, прореживание, обрезка, пасынкование, прищипка, подкормка растений, обработка почвы, рыхление, обильный полив. Не рекомендуется: уборка листвы и ботвы, обрезка плодовых деревьев.

22 июля – работа на участке должна быть спокойной и неторопливой. Однако не следует начинать новые дела. Полезно: обработка земли, черенкование, прореживание, сбор семян, прищипка, пикирование, уборка урожая плодов, которые не предназначены для зимних заготовок, сажать, сеять, пересаживать растения. Не стоит обрезать плодовые деревья.

23 июля – энергетика Луны благоприятна для совмещения возможностей и желаний. День хорош для садово-огородных работ. Рекомендуется: сбор семян, уборка урожая культур со съедобной верхней надземной частью, работа с корнями, посев, посадка, пересадка, черенкование, обработка земли, прививка, полив и прикормка. Не стоит заниматься обрезкой и прищипкой деревьев.

24 июля – один из наиболее энергетически сильных периодов лунного цикла. День хорошо подходит для активной работы на участке и начала новых дел. Полезно: работа с землей, пересадка, полив и подкормка, уборка урожая. Нельзя: обрезка, пикировка, прищипка, прививка растений.

25 июля – один из максимально насыщенных энергией дней, который также благоприятен для работы в саду и огороде. Можно: рыхление земли, окучивание, подкормка, уборка урожая. Нельзя: обрезка, пикировка, прищипка, прививка, пасынкование растений.

26 июля – день отдыха от активных земляных работ. Не стоит проявлять никакой активной деятельности, потому что жизнедеятельность растений замирает, соки перестают поступать в корни, стебли и плоды. Можно: рыхление, окучивание грядок, удобрение почвы, прополка сорняков, опрыскивание от вредителей. Нельзя: посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений, сбор лекарственных растений.

27 июля – день считается благоприятным для садовых работ. Увеличивается давление в подземной части растений, соки и жизненная энергия стремятся вниз, что усиливает рост корневой системы и замедляет развитие листьев и плодов. Рекомендуется: сажать, сеять, собирать урожай, полоть сорняки. Не стоит: посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений.

28 июля – в целом пассивный день, когда работа на участке допускается по минимуму. Можно: посев и посадка растений со съедобными корнеплодами, сбор луковиц и клубней на хранение, пересадка, прививка, обрезка деревьев, прополка, прореживание, опрыскивание от болезней и вредителей. Нельзя: работа с корнями, рыхление почвы, обильный полив.

29 июля – благоприятный период для садовых работ, когда растения накапливают жизненные соки в корнях, и они становятся уязвимыми, а вот надземная часть слабо реагирует на повреждения. Полезно: обрезка растений с целью замедления роста молодых побегов, прививка, прополка и прореживание, выкапывание луковиц и клубней, корневая органическая подкормка, полив, опрыскивание от вредителей и сорняков. Не стоит проводить работы с использованием садового инвентаря, чтобы не повредить корни.

30 июля – растения в этот период плохо растут, а потому желательно проводить работу с наземной частью. Полезно: уборка урожая, в том числе для длительного хранения, прищипывание, прививки, высаживание, обрезание деревьев, борьба с вредителями и сорняками, подкормка и удобрения. Запрещены: любые манипуляции с корнями и обильный полив.

31 июля – день активной работы в саду и огороде, когда можно избавиться от всего, что приносит вред. Полезно: уборка корнеплодов, сбор лекарственных растений, обрезка деревьев, прививки, прикорневая подкормка. Не рекомендуется: обильный полив, прищипка и пикирование.

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