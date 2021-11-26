Лунный календарь на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец ноября – начало декабря 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 29 ноября – 5 декабря 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 года

29 ноября, понедельник – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

30 ноября, вторник – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

1 декабря, среда – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

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2 декабря, четверг – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

3 декабря, пятница – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

4 декабря, суббота – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – новолуние в 9:44. День всепрощения и планирования новых дел.

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5 декабря, воскресенье – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

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