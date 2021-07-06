Лилия Ребрик умилила Сеть фото из семейного архива: Пример для молодых пар и старше

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик решила в честь праздника поделиться трогательными семейными фото в Instagram.

Телеведущая опубликовала снимки с дочками и супругом Андреем Диким.

Я твердо убеждена – поцелуи расслабляют, успокаивают, приносят радость и ощущение покоя . А потому – целуйте тех, кого любите ! Целуйте, когда есть свободная минута, когда любимый (любимая) уходит на работу и когда возвращается с нее. Целуйте детей – обязательно, просто так, не заставляйте их заслуживать ваш поцелуй, проявляйте свою любовь каждый день, тогда они вырастут успешными и уверенными в себе, – подписала снимки ведущая программы "Ранок з Україною".