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Лилия Ребрик умилила Сеть фото из семейного архива: Пример для молодых пар и старше

6 июля, 14:44

Элина Пелешенко

В честь Всемирного дня поцелуя известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала новые яркие фото с семьей

Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик решила в честь праздника поделиться трогательными семейными фото в Instagram.

Телеведущая опубликовала снимки с дочками и супругом Андреем Диким.

Я твердо убеждена – поцелуи расслабляют, успокаивают, приносят радость и ощущение покоя . А потому – целуйте тех, кого любите ! Целуйте, когда есть свободная минута, когда любимый (любимая) уходит на работу и когда возвращается с нее. Целуйте детей – обязательно, просто так, не заставляйте их заслуживать ваш поцелуй, проявляйте свою любовь каждый день, тогда они вырастут успешными и уверенными в себе, – подписала снимки ведущая программы "Ранок з Україною".

Лилия Ребрик показала ранее неопубликованные фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Супруг Лилии Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дочки Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с младшей дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поделилась Лилия фотографией с супругом на берегу моря.

Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Не забыла телеведущая добавить в подборку и фото со своими родителями.

Лилия Ребрик с родителями / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подписчики засыпали телеведущую комплиментами.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Ребрик для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик осуществила детскую мечту.

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