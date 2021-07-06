Лилия Ребрик умилила Сеть фото из семейного архива: Пример для молодых пар и старше

Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Сегодня отмечается Всемирный день поцелуя. Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик решила в честь праздника поделиться трогательными семейными фото в Instagram.
Телеведущая опубликовала снимки с дочками и супругом Андреем Диким.
Я твердо убеждена – поцелуи расслабляют, успокаивают, приносят радость и ощущение покоя . А потому – целуйте тех, кого любите ! Целуйте, когда есть свободная минута, когда любимый (любимая) уходит на работу и когда возвращается с нее. Целуйте детей – обязательно, просто так, не заставляйте их заслуживать ваш поцелуй, проявляйте свою любовь каждый день, тогда они вырастут успешными и уверенными в себе, – подписала снимки ведущая программы "Ранок з Україною".
Лилия Ребрик показала ранее неопубликованные фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Супруг Лилии Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Дочки Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик с младшей дочкой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Лилия Ребрик показала редкие фото с семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Поделилась Лилия фотографией с супругом на берегу моря.
Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Не забыла телеведущая добавить в подборку и фото со своими родителями.
Лилия Ребрик с родителями / Фото: instagram.com/liliia.rebrik
Подписчики засыпали телеведущую комплиментами.
- "Прекрасная пара, чудесные доченьки. Счастья, любви и здоровья. Вы пример для молодых пар и старше".
- "Приятно смотреть на вас, какая хорошая семья".
- "Дай Бог вам много еще таких моментов, глаза радуются".
- "Вы невероятные".
- "Вы самые классные!!! Обожаю вашу семью".
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