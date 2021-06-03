Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в 1994 году. Они были вместе официально до 2005 года

/ Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров стал для Аллы Пугачевой четвертым мужем, роман с которым был одним из самых ярких в биографии Примадонны. Несмотря на то, что певица уже давно счастлива в браке с Максимом Галкиным, в Сети все еще появляются новые подробности об ее отношениях с Филиппом и архивные фото. Личный фотограф Примадонны Роман Родин опубликовал в Instagram уникальный кадр из прошлого, на котором экс-возлюбленные прогуливаются по улицам Киева.

"Продолжаем экскурс в историю. Это фото я снял когда-то в Киеве. Узнали этих двух звёзд? Надеюсь!" – подписал фотограф ранее неопубликованный снимок.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в Киеве / Фото: instagram.com/romanrodin1959/

Подписчикам снимок из прошлого понравился.

"Я даже помню когда это было"

"Любимые наши. Спасибо"

"Наши любимые АиФ"

"Лучшие"

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. Не так давно экс-домработница пары рассказала об этом любовном треугольнике. Она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

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Алла Борисовна никак не комментирует брак с Филиппом , а наслаждается семейной жизнью с Максимом Галкиным.

Киркоров второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

"Не женился, потому что слишком велика планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал", – откровенно рассказала певец в одном из своих интервью.

Стоит отметить, что долгое время в Сети обсуждали ссору экс-супругов. Но совсем недавно Киркоров и Пугачева впервые появился на светском мероприятии и обменялись комплиментами.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите сюжете:

Ранее друзья Филиппа Киркорова рассказали, как он переживал расставание с Аллой Пугачевой.