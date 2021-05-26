Ароматный завтрак – начните день с ленивых вареников и какао

Идеальный завтрак - ленивые вареники и какао / Фото: freepik.com

И какао, и ленивые вареники (клецки) готовятся практически моментально, а вот времени, чтобы ими насладиться нужно как можно больше. Кстати, так советуют жители Финляндии, когда медленно едят свои блины по утрам. Так что если у вас есть такая возможность, порадуйте себя ароматным завтраком. Возможно, эта идеальная творожно-шоколадная пара станет одной из ваших любимых практически каждое утро.

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Ленивые вареники с медом и сметаной

Ленивые вареники с ягодами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

350 г жирного домашнего творога;

100 г муки;

2 яичных желтка;

1-2 ст. л. сахара;

соль – по вкусу.

Для подачи

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40 г сливочного масла;

2 ч. л. меда;

100 г сметаны;

ягоды.

Способ приготовления

Творог протереть через сито, затем смешать с солью, сахаром, яичными желтками и растереть. Добавить муку и тщательное перемешать. Полученное тесто разделить на четыре части, каждую из которых раскатать в виде колбаски около 3 см в толщину и 25 см в длину. Получившиеся "колбаски" нарезать на кусочки примерно по 2 см. Партиями аккуратно опустить вареники в слегка подсоленный кипяток. Варить, пока не всплывут. Готовые вареники выложить на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.

Какао с молоком

/ Фото: Pixabay

Ингредиенты

молоко – 500 мл;

кипяток – 100 мл;

какао-порошок – 3 ст. л.;

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления

В сотейник влить молоко и поставить на огонь. В миску всыпать какао-порошок. Влить кипяток и хорошо перемешать. В горячее молоко добавить заваренное какао и сахар. Хорошо перемешать и довести до кипения. Разлить по кружкам и подавать к столу.

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