Легендарного хореографа Григория Чапкиса похоронили в Киеве

Знаменитого украинского хореографа похоронили на Байковом кладбище в Киеве. На похоронах присутствовали его родные, близкие, и коллеги

Григория Чапкиса похоронили в Киеве / Фото: Сегодня

Сегодня, 18 июня, на Байковом кладбище в Киеве был похоронен легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис. Он ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года. Перед этим с 11:00 до 13:00 в Национальной филармонии Украины прошла церемония прощания с маэстро.

И если на траурную церемонию с хореографом пришло проститься совсем не много украинских знаменитостей, то, как сообщает ТСН, на похоронах были замечены певица Камалия со своей мамой Инной Петровной, хореографы Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.

Фото: tsn.ua

Ранее мы сообщали, что танцор и хореограф Влад Яма не сдерживал слез, когда произносил прощальные слова.

Отметим, что проститься с маэстро имели возможность все желающие. Церемония длилась с 11:00 до 13:00. В 13:15 гроб с телом Григория Чапкиса вынесли из Национальной филармонии под шумные аплодисменты.

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Ему был 91 год. Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после COVID-19. В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого Чапкиса несколько раз госпитализировали. Тогда танцор жаловался, что ему тяжело дышать и ходить. Еще в феврале Григорий Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы. Григория Николаевича госпитализировали в ночь на 9 февраля.

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С Григорием Чапкисом простились в Киеве / Фото: Сегодня

За более чем 25 лет работы в танцевальном ансамбле Вирского Григорий Чапкис участвовал почти во всех постановках и принял участие в 70 гастролях. Так он познакомился со знаменитыми историческими личностями, как, например, Фидель Кастро, Сальвадор Дали и Мао Цзэдун.

Напомним, что сын Григория Чапкиса Грег прилетел попрощаться с отцом из США. Ранее Грег Чапкис заявил, что будет продолжать дело отца со своими сыновьями.