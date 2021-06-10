Лайнап – разочарование! Почему в Сети разбомбили Atlas Weekend-2021 и насколько все попсово

Чего следует ожидать от Atlas Weekend в 2021 году / Фото: Atlas Weekend
Аtlas Weekend – один из самых масштабных фестивалей Украины! Он известен козырными лайнапами, которые ежегодно удивляют и осуществляют мечты меломанов. Но перечнем артистов в этом году потенциальные участники разочарованы! Поскольку в 2021-м пандемия изменила планы организаторов, они ввели новый формат – Friends Editions. И перенесли выступления зарубежных певцов на 2022-й, а в этом году на сцене выступят звезды СНГ и украинской эстрады.
К слову, последних захейтили в Сети больше всего! Потому что многие из них ассоциируются с мероприятиями другого формата. Например, "Песня года", или концерт ко Дню Киева, но точно не AW. Мы расскажем, кого Сеть откровенно хейтит и считает не форматом фестиваля, и чего следует ожидать от мероприятия в 2021 году.
Кого из участников захейтили больше всего?
На официальном сайте представлено 84 участника фестиваля, большая часть из которых – украинские звезды. Но в ТОП-3 по наибольшему количеству хейта и замечаний о неформатности вошли: Верка Сердючка, Тина Кароль и Валерий Меладзе, которого буквально "разбомбили" неутешительными комментариями после огласки организаторами.
Исходя их комментариев, очередной анонс для поклонников мероприятия – разочарование, после которого им не хочется наблюдать за объявлением следующих участников.
Комментарий под новостью о выступлении Верки Сердючки на фестивале / Фото: facebook.com/atlasweekend
В анонс-заметке о выступлении Валерия Меладзе "букет" негативных комментариев. Одни просят вернуть деньги, другие переспрашивают, не шутка ли это. В Сети намекают, что выбор исполнителя необдуманный.
"Вы же вроде адекватнее были... ранее.. с выбором исполнителей", – пишут на странице в Facebook.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
Другие участники разочарованы и просят вернуть деньги за билеты, называя этого хедлайнера "днищем" лайнапа.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
И откровенным фаталити-выбором со стороны организаторов.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
О выступлении хедлайнера Тины Кароль комментарии тоже не отличились позитивом. И мем "Ожидания и реальность" актуализировался.
"Ожидания: Twenty One Pilots. Реальность: Тина Кароль", – пишут в Сети.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
Другие еще дают шанс звезде на фестивале и пишут "Печально", вторые – готовы мгновенно возвращать билеты в кассу со словами "В общем, прощайте".
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
И не без завуалированных цитат о неформатном хедлайнере AW – "Это как прийти в пивной паб, а тебе, из-за того что пиво закончилось, наливают шампанское и вроде дорогое, но тебе оно и бесплатно не нужно".
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
Организаторы шокировали в прямом смысле слова и новостью о выступлении Верки Сердючки и ее бэнда. Но у аудитории лопнуло терпение после очередного анонса, которая открыто заявила, что выступления такой звезды – это лайнап ко Дню Киева, а не AW.
/ Фото: Atlas Weekend
"Феерическое возвращение легенды", – так представили организаторы исполнительницу в анонсе. Но Сеть не оценила: "Atlas Weekend никогда не сдавайся, позорься до конца". Кажется, аудитория не готова услышать "Все будет хорошо" или иную песню известной исполнительницы на фестивале такого формата.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
Организаторы отметили в фото-анонсе, что пригласили звезду из-за "многочисленных просьб зрителей".
"Покажите, пожалуйста, "многочисленные просьбы зрителей", – пишут о хедлайнере в коментариях, но организаторы не отвечают.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
Напомним, что Верка Сердючка недавно удивила песней Disco Kicks и зажигательными танцами на шоу "Маска".
Что можно ожидать в этом году на фестивале?
AW в формате Friends Editions предусматривает соблюдение карантинных норм и меньшее количество участников мероприятия. И для каждого отведена площадь 4 кв.м, чтобы соблюдать дистанцию. Но, учитывая реакции потенциальных участников, которые не скрывают недовольства анонсами, места будет достаточно.
Комментарий под анонсом выступления Тины Кароль / Фото: facebook.com/atlasweekend
Есть и хорошая сторона медали: большая вероятность, что дистанция на фестивале будет выдержана, а заражение – минимизировано из-за небольшого количества участников.
Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend
И не без популяризации украинской музыки, которой будет уделено внимание, что не может не радовать. Но когда вспоминаешь традиционный лайнап и формат мероприятия, то все же возникает диссонанс, который нивелирует особенности AW в 2021 году. В дальнейшем ход событий может негативно отразиться на имидже и позиционировании мероприятия в целом. Согласитесь, что ко Дню Киева аналогичный перечень артистов точно оценили бы!
Чего ждать дальше?
Сюрпризов! Объявление о выступлении Верки Сердючки и ее бэнда было последней каплей! Сейчас Сеть закалилась и готова увидеть в звездных рядах AW всех: начиная от хедлайнера из Богуславской музыкальной школы и заканчивая Олегом Винником.
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
/ Фото: facebook.com/atlasweekend
Когда-то такие комментарии восприняли бы в формате шутки, но нынешний лайнап намекает, что все возможно.
И напоследок...
Вывод один: необязательно отменять мероприятие, чтобы его никто не посетил, можно объявить лайнап, который противоречит привычному формату фестиваля. И часть поклонников ивента сама откажется прийти.
Недавно мы рассказывали, что группа Go_A стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend-2021.