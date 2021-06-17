Версія українською
$ 27,17
32,44

Кюкю – самый зеленый омлет из Азербайджана и полезное дополнение к завтраку

18 июня, 07:01

Ирина Маслова

Это яично-зеленое чудо прекрасно насыщает с утра, потому что в составе омлета присутствует много зелени. В первую очередь – кинза и шпинат, по желанию можно добавить зеленый лук, укроп и петрушку

Азербайджанский омлет кюкю / Фото: freepik.com

Как не крути, но то, что это самый зеленый омлет в мире – очевидный факт. Когда в израильской шакшуке акцент делается на помидоры, то в кюкю – на зелень. В классическом рецепте присутствует тархун, но можно и без него, если вы вдруг его не найдете. Обязательно украсьте кюкю брынзой, это красиво и вкусно. В общем, это может стать прекрасной идеей для завтрака. А в нашем календаре лайфхаков для лета собраны самые неожиданные идеи, как провести эти три месяца ярко.

Что нужно для омлета кюкю

Способ приготовления

Реклама
  1. Всю зелень мелко нарезать, перемешать.
  2. Взбить яйца с солью и перцем, смешать с зеленю.
  3. В большой сковороде разогреть растительное масло.
  4. Выложить яичную массу с зеленью в сковороду, готовить на слабом огне под крышкой 15 минут.
  5. Подавать кюкю горячим, украсить брынзой и помидорами черри.

Если любите на завтрак курицу, то из видео узнаете, как приготовить с ней рулет с лавашем.

А как приготовить самую известную яичницу в Италии – фриттату – читайте здесь.

Новости на эту же тему:

Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц Тортилья де пататас, или испанский омлет – в чем его особенность и как приготовить Омлет по-корейски: как еще можно приготовить яйца (рецепт из Instagram) Как приготовить омлет Пуляр, взорвавший Instagram Тортилья де пататас, или испанский омлет – в чем его особенность и как приготовить
рецепт шпинат омлет

Реклама